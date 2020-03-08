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Белорусские теннисисты уступили немцам в квалификации Кубка Дэвиса-2020

08.03.2020 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские теннисисты уступили немцам в квалификации Кубка Дэвиса-2020
Фото из открытых источников

В немецком Дюссельдорфе завершилась встреча мужских теннисных сборных Германии и Беларуси в рамках квалификации Кубка Дэвиса-2020. По результатам пяти поединков наши спортсмены уступили немцам со счетом 1:4.

Белорусские теннисисты уступили немцам в квалификации Кубка Дэвиса-2020 Белорусские теннисисты сыграли вничью с немцами в первый день Кубка Дэвиса

Напомним, в первый игровой день команды обменялись победами: немец Ян-Леннард Штруфф был сильнее нашего Ильи Ивашко, а Егор Герасимов взял верх над Филиппом Кольшрайбером.

Во второй игровой день Илья Ивашко и Андрей Василевский уступили немецкому дуэту Кевин Кравиц и Андреас Мис – 4:6, 6:7 (5:7), а затем решающее очко своей команде принес Ян-Леннард Штруфф, обыграв Егора Герасимова – 6:3, 6:2. В пятом поединке, который уже не имел турнирного значения, 16-летний Даниил Остапенков без шансов уступил Доминику Кепферу – 0:6, 2:6.

Таким образом, сборная Германии квалифицировалась на финальный турнир Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде в ноябре, а белорусы будут бороться за право остаться в Мировой группе на следующий сезон.

 
 
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Наши спортсмены были слабее теннисистов из Германии со счетом 1:4.
 
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