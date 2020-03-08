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Любовь Сюськина – счастливая жена, мама и бабушка

08.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Эту миловидную женщину с красивым именем Любовь мы застали на рабочем месте. Любовь Сюськина – оператор машинного доения молочно-товарной фермы №1 КСУП «Кривск».

Любовь Сюськина – счастливая жена, мама и бабушка

Закончив утреннюю дойку, она ухаживала за своими 14 малышами-телятками. Здесь, как в настоящем детском саду, все строго – от правильного режима и рациона кормления до ласкового слова каждому. Ведь от этого во многом зависит как здоровье малышей, так и суточные привесы.

Разговорившись, мы узнали, что Любовь двадцать два года работает в отрасли животноводства района. Сначала в Ивольске, затем, после укрупнения хозяйства, в Кривске. Не раз становилась лидером среди операторов машинного доения на районном уровне. А секрет успеха прост – работать на совесть. Коллеги по работе также отмечают, что она добросовестный работник, всегда спокойная и вежливая, хорошая хозяйка.

Любовь Яковлевна – счастливая жена, мама и бабушка. В ее семье царят понимание и поддержка. И в этом наша героиня видит свое женское счастье. В одной из телепередач у девятилетнего мальчика спросили: «Для чего нужны бабушки?» И он просто ответил: «Чтобы любили». Пожалуй, в этом и есть одна из житейских истин. И действительно, Любовь Яковлевна – любящая мама двух сыновей, но души не чает в своих любимых внучках.

Сама она родом из Чеботович. Пять братьев и пять сестер вырастили и воспитали ее родители. В семье Любови есть педагоги: отец и дедушка долгие годы учительствовали в Чеботовичской школе. И только она связала судьбу с животноводством и нисколько об этом не жалеет. Хотя в сельское хозяйство пришла не сразу, ведь по образованию она –продавец. Но наша героиня твердо убеждена: не важно, где и кем ты работаешь, главное, что работа приносит тебе радость и удовлетворение и к труду ты относишься с самоотдачей.

Наталья ЛОГУНОВА

 
 
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Эту миловидную женщину с красивым именем Любовь мы застали на рабочем месте. Любовь Сюськина – оператор машинного доения молочно-товарной фермы №1...
 
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