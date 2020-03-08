Саудовская Аравия объявила рекордные за 20 лет скидки на нефть

Источник материала: Ежедневник

На мировом нефтяном рынке после четырех лет спокойствия снова начинается война «все против всех».

В ответ на выход России из соглашения ОПЕК+, в рамках которого с 2016 года крупнейшие добывающие страны координировали объемы добычи, Саудовская Аравия объявила о резком снижении цен на свою нефть для всех клиентов и по всей линейке сортов, пишет Finanz.ru.

Как сообщает Bloomberg, апрельские партии государственной нефтяной компании Saudi Aramco - крупнейшего экспортера нефти в мире - подешевеют на 4-7 долларов за баррель. Это рекордные скидки за 20 лет доступной статистики.

На ключевом для Эр-Рияда азиатском рынке основной саудовский сорт Arab Light в апреле будет продаваться со скидкой 3,1 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai, хотя контракты с отгрузкой в марте заключались с премией почти в 3 доллара.

Цена, таким образом, снизится на 6 долларов для легкой нефти и в диапазоне 4-6 долларов по другим маркам. Скидки для покупателей США будут еще больше и достигнут 7 долларов.

Саудовская Аравия традиционно объявляет цены 5-го числа каждого месяца. Но на этот раз Saudi Aramcо приняла решение отложить публикацию прайс-листа до итогов венской встречи.

На переговорах саудиты предлагали снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки в течение второго квартала в ответ на эпидемию коронавируса и спад мирового спроса, который, по оценке Goldman Sachs, может превысить 2 млн баррелей в день.

Камнем преткновения оказалась позиция России, которая наотрез отказалась уменьшать производство и предложила лишь зафиксировать нынешние объемы добычи еще на один квартал. Аргументы Москвы наиболее полно изложил глава Минфина Антон Силуанов. «У саудитов ситуация гораздо хуже: если в России цена нефти, позволяющая сбалансировать бюджет, составляет 42,4 доллара за баррель, то у них - под 80», - заявил он.

Фактически Россия предложила ближневосточным монархиям спасать рынок в одиночку. Услышав позицию Москвы, министры были настолько шокированы, что не знали, что сказать, рассказал Bloomberg источник, присутствовавший на венских переговорах.

«Это одно из худших в истории заседаний ОПЕК за всю историю», - заявил, покидая Вену, глава Минэнерго Ирана Бижан Намдар Зангане.

Демарш России стал холодным душем для рынка. Накануне встречи ОПЕК+ и российские, и западные аналитики были единодушны в прогнозах: в той или иной форме договоренность последует.

Удивились даже российские нефтяники. «Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение», - заявил The Bell вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Российские нефтяные компании хотели бы повысить добычу, но ее рост составит 2-3% и не сможет компенсировать будущих потерь от падения цен - это 100-150 млн долларов в день, считает Федун.

Вероятно, одно из основных объяснений загадочного шага может быть связано с желанием бросить вызов производителям сланцевой нефти в США, рассуждает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

При ценах ниже 40 долларов за баррель Россия сможет прожить 2-3 года за счет ФНБ и будет надеяться, что сланцевики, нагруженные долгом в почти 90 млрд долларов, за это время обанкротятся. Идею наказать американский сланец годами лоббировал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Выбранный момент, впрочем, вряд ли можно считать удачным, указывает директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов: мировая экономика замедляется, спрос на сырье падает, а последствия и масштабы эпидемии Covid-19 еще неясны.