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«Мама, остановись». Надежда Бабкина рассказала, как едва не покончила жизнь самоубийством
Источник материала: Tut.by
Певица Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство на девятом месяце беременности. Причиной стала измена мужа, которую она увидела своими глазами,
— У каждого человека наступает момент, когда надо высказаться. Я расскажу. Уже все равно, что подумают. Надо с этим покончить раз и навсегда, — заявила певица, которая хранила тайну 45 лет.
В тот день у них были гости, вспоминает она, и ночевать осталась одна из подруг.
— Вижу, что на этой тахте лежит мой муж и эта девушка, которая у нас осталась. И идет шевеление одеяла, они совокупляются. Я открыла одеяло и увидела эту картину. Муж занимался сексом с другой женщиной. Я выскочила из комнаты, встала у окна и решила, что больше незачем жить. В этот момент в животе сильно забился ребенок, я его обняла, привела себя в порядок и отогнала дурные мысли.
По словам Бабкиной, она хотела выйти из окна 7-го этажа, но вовремя поняла, что ей важно сохранить ребенка.
— Данила все колотился, как будто просил: «Мама, остановись». Я это поняла, и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына, — объяснила Бабкина.
По словам певицы, мужа она очень любила и простила, но семейная жизнь у них не сложилась. Хотя и прожили с мужем вместе 17 лет, но словно соседи.
— Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас». Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали, — призналась артистка.
Бабкина считает, что ее откровенность может стать наукой для других. Сейчас она убеждена, что такие унижения терпеть нельзя.
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Бабкина считает, что ее откровенность может стать наукой для других. Сейчас она убеждена, что такие унижения терпеть нельзя.
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