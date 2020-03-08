«Мама, остановись». Надежда Бабкина рассказала, как едва не покончила жизнь самоубийством

Источник материала: Tut.by

Певица Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство на девятом месяце беременности. Причиной стала измена мужа, которую она увидела своими глазами, рассказала народная артистка на шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ.



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— У каждого человека наступает момент, когда надо высказаться. Я расскажу. Уже все равно, что подумают. Надо с этим покончить раз и навсегда, — заявила певица, которая хранила тайну 45 лет.

В тот день у них были гости, вспоминает она, и ночевать осталась одна из подруг.

— Вижу, что на этой тахте лежит мой муж и эта девушка, которая у нас осталась. И идет шевеление одеяла, они совокупляются. Я открыла одеяло и увидела эту картину. Муж занимался сексом с другой женщиной. Я выскочила из комнаты, встала у окна и решила, что больше незачем жить. В этот момент в животе сильно забился ребенок, я его обняла, привела себя в порядок и отогнала дурные мысли.

По словам Бабкиной, она хотела выйти из окна 7-го этажа, но вовремя поняла, что ей важно сохранить ребенка.

— Данила все колотился, как будто просил: «Мама, остановись». Я это поняла, и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына, — объяснила Бабкина.

По словам певицы, мужа она очень любила и простила, но семейная жизнь у них не сложилась. Хотя и прожили с мужем вместе 17 лет, но словно соседи.

— Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас». Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали, — призналась артистка.

Бабкина считает, что ее откровенность может стать наукой для других. Сейчас она убеждена, что такие унижения терпеть нельзя.