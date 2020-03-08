Гульнара Шахвалиева уже двадцать лет считает своей второй родиной синеокую Беларусь

Источник материала: Газета Авангард

Вот уже двадцать лет считает своей второй родиной синеокую Беларусь наша

следующая героиня – Гульнара Шахвалиева.

Родилась она в солнечном Дагестане, и имя у нее под стать – в переводе означает «цветок». Много лет назад семья Шахвалиевых переехала в Гомельскую область – около года прожили в областном центре, а потом обосновались в агрогородке Пенчин. Гульнара всегда хотела жить в сельской местности, где спокойно и размеренно протекает жизнь.

И вот уже 17 лет она работает оператором машинного доения в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Ее, городскую жительницу, никогда не пугал тяжелый физический труд. Она всегда с улыбкой, хорошим настроением и удивительным спокойствием. И ее буренки, чувствуя заботу и ласку, платят тем же.

Шахвалиевы, имея сына и дочь, воспитали и выпустили в жизнь троих приемных детей. Четвертый приемный ребенок – доченька Алина – уже учится в пятом классе местной школы, а в семью попала совсем малюткой, в двухлетнем возрасте.

Сама Гульнара выросла в большой дружной семье. Братья и сестры разлетелись по разным городам – живут в Дагестане, Москве, Тюмени, Сургуте. Но всегда поддерживают связь друг с другом, ездят в гости. Наверное, сказывается родительское воспитание. Хотя родителей Гульнары уже нет в живых, семейные традиции и ценности, которые они передали своим детям, каждый бережно перенес уже в свою семью.

На наш вопрос, в чем же женское счастье, Гульнара улыбнулась и ответила: «Счастье в семье и детях. Главное, чтобы у них было все хорошо».

Наталья НИКОЛАЕВА