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МТС предупредил белорусов о перебоях в работе сервисов и услуг

08.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С небольшими проблемами в работе сервисов и услуг могут столкнуться абоненты МТС в ближайшее время.

Перебои в работе могут наблюдаться 9 и 10 марта (понедельник и вторник) с 9 часов утра по 6 часов вечера.

МТС предупредил белорусов о перебоях в работе сервисов и услуг

Об этом сообщает МТС на своем сайте.

Неполадки связаны с проведением технических работ. Однако они не коснутся голосовых звонков и мобильного интернета.

На протяжении этих двух дней абоненты не смогут добавлять/удалять услуги, оплачивать их, блокировать и разблокировать номера.

Также нельзя будет сменить тарифный план, узнать свой баланс.

Будут с перебоями работать мобильное приложение МТС Деньги и сайт dengi.mts.by, а также возможны затруднения в работе карты МТС Деньги, приложения Мой МТС и некоторых сервисов (МТС Music, МТС Книги, МТС Пресса и др.), продажи оборудования в салонах связи.

МТС просит своих абонентов учитывать данную информацию и выполнить все необходимые операции заранее.

Фото: © Белновости

 
 
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С небольшими проблемами в работе сервисов и услуг могут столкнуться абоненты МТС в ближайшее время. Перебои в работе могут наблюдаться 9 и 10 марта...
 
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