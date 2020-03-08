В Лунинце правоохранители с поличным задержали серийного вора-рецидивиста

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, правоохранители задержали 37-летнего мужчину. Он подозревается в серии краж из магазинов электроники.

По информации МВД, в феврале работники магазина в Лунинце заявили о пропаже с витрины ноутбука. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность предполагаемого вора. Им оказался уроженец Борисова, который находился в розыске с декабря 2019 года, а ранее неоднократно судим за кражи.

Мужчина действовал осмотрительно, проживал на съемной квартире и ограничил контакт с внешним миром. Однако вскоре правоохранителям удалось установить его местонахождение. Он нелегально через знакомого снимал квартиру в Пинске. Этот же знакомый обеспечивал мужчину едой, алкоголем и бытовыми предметами.

Вскоре 37-летнего уроженца Борисова поймали с поличным, когда он возвращался домой после очередного преступления. Сейчас достоверно известно о пяти кражах, совершенных задержанным. Они были совершены в Минской, Витебской и Брестской областях. Оперативники предполагают, что количество преступных эпизодов может быть больше.