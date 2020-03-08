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Мальчики сотрудники ГАИ поздравляли девочек водителей и дарили им цветы и подарки
08.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Восьмое марта – красивая дата, чтобы еще раз напомнить девочкам, девушкам и женщинам, какую важную роль они играют в жизни мужчин.
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Восьмое марта – красивая дата, чтобы еще раз напомнить девочкам, девушкам и женщинам, какую важную роль они играют в жизни мужчин. В этот особенный праздник...
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