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Мальчики сотрудники ГАИ поздравляли девочек водителей и дарили им цветы и подарки

08.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Восьмое марта – красивая дата, чтобы еще раз напомнить девочкам, девушкам и женщинам, какую важную роль они играют в жизни мужчин.

Мальчики сотрудники ГАИ поздравляли девочек водителей и дарили им цветы и подарки


В этот особенный праздник сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей. На одной из самых оживленных улиц Бреста правоохранители останавливали представительниц прекрасного пола, желали им безопасной дороги, здоровья и счастья.

Мальчики сотрудники ГАИ поздравляли девочек водителей и дарили им цветы и подарки


Конечно же, не обошлось без подарков: тюльпанов и подарочных сертификатов на замену шин.

Мальчики сотрудники ГАИ поздравляли девочек водителей и дарили им цветы и подарки


К акции присоединились представители компаний: «Pit-Stop» и «Conte», которые вручали женщинам свою продукцию.

Мальчики сотрудники ГАИ поздравляли девочек водителей и дарили им цветы и подарки


Представительницы прекрасного пола в ответ дарили свои улыбки и благодарили за поздравления.

 
Теги: Брест
 
 
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  Восьмое марта – красивая дата, чтобы еще раз напомнить девочкам, девушкам и женщинам, какую важную роль они играют в жизни мужчин. В этот особенный праздник...
 
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