Мальчики сотрудники ГАИ поздравляли девочек водителей и дарили им цветы и подарки

Источник материала: Виртуальный Брест

Восьмое марта – красивая дата, чтобы еще раз напомнить девочкам, девушкам и женщинам, какую важную роль они играют в жизни мужчин.







В этот особенный праздник сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей. На одной из самых оживленных улиц Бреста правоохранители останавливали представительниц прекрасного пола, желали им безопасной дороги, здоровья и счастья.







Конечно же, не обошлось без подарков: тюльпанов и подарочных сертификатов на замену шин.







К акции присоединились представители компаний: «Pit-Stop» и «Conte», которые вручали женщинам свою продукцию.







Представительницы прекрасного пола в ответ дарили свои улыбки и благодарили за поздравления.