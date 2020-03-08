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В Беларуси требуют отменить концерт одиозного певца: он считает, что Крым – российский

08.03.2020 11:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На сайте «Удобный город» появилась петиция с требованием отменить ближайший концерт в Орше шансонье Виктора Калины. Вот какие аргументы приводят авторы.

«Официальный сайт певца так называемого «шансона» Виктора Калины подтвердил слухи, которые ходили по Орше, относительно концерта этого артиста в нашем городе. Выступление запланировано на 26 марта 2020 года, вероятно, в Городском центре культуры. В тот же момент прошлый концерт Калины, который состоялся в 2017 году, по нашим данным, не пользовался популярностью. На него купили билеты только 160 оршанцев. Это как минимум свидетельствует о невостребованности творчества этого артиста в Орше», – пишут авторы.

По тексту петиции говорится, что с политическими взглядами Калины большие проблемы: он не раз посещал оккупированные земли Украины и «хвастался этим», получал награды от «псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР». 

«Считаем, что выступление Виктора Калины в Орше невозможно даже из дипломатических соображений. Дипломатических, потому что, поддерживая оккупацию Крыма и частей Луганской и Донецкой областей Украины, он отрицает официальную позицию МИД Беларуси, которое признает территориальную целостность соседней Украины», – указано в обращении.

Свои подписи под петицией оставили 73 человека. Спустя два дня она уйдет в Оршанский райисполком. Если хотите успеть присоединиться к инициативе, переходите по ссылке.

Читайте по теме: Большая маленькая ложь. Как изменился Крым с начала российской эры

 
 
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На сайте «Удобный город» появилась петиция с требованием отменить ближайший концерт в Орше шансонье Виктора Калины. Вот какие аргументы приводят авторы. ...
 
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