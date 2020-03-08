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Белорусские банки заимствуют валюту за рубежом для продажи на внутреннем рынке

08.03.2020 11:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе текущего года коммерческие банки Беларуси (без учета Банка развития) привлекли из-за рубежа дополнительные средства и существенно сократили свои зарубежные активы.

Объем средств, привлеченных белорусскими банками от нерезидентов, за месяц увеличился на 209,6 млн. долларов и достиг 5 000,7 млн. долларов. При этом их требования к нерезидентам РБ в январе сократились по сравнению с декабрем на 214,4 млн. долларов — до 1 584,5 млн. долларов. Таким образом, банки получили из-за рубежа 423,3 млн. долларов.

Средства понадобились банкам для увеличения объемов финансирования белорусской экономики, а также для продажи на внутреннем рынке. При этом требования банков к резидентам РБ в иностранной валюте в январе выросли на 311 млн. долларов и достигли 17 232,3 млн. долларов. Судя по этим данным, банки в январе продали на внутреннем рынке РБ 112,3 млн. долларов.

В целом финансовые показатели белорусской банковской системы в январе текущего года оказались вполне приличными. Чистая прибыль коммерческих банков достигла 78 млн. рублей против 67,3 млн. рублей в январе прошлого года.
 
 
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В январе текущего года коммерческие банки Беларуси (без учета Банка развития) привлекли из-за рубежа дополнительные средства и существенно сократили свои...
 
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