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Прогноз курса белорусского рубля: падение не остановить

08.03.2020 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Падение курса рубля против доллара продолжится не только из-за сокращения экспорта нефтепродуктов, но и вследствие роста спроса на валюту со стороны населения и предприятий.

Прогноз курса белорусского рубля: падение не остановить
На прошлой неделе ситуация на валютном рынке РБ осталась напряженной, хотя стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю выросла всего на 0,1%, а курс доллара поднялся на 0,02%. Но в течение недели стоимость корзины резко колебалась, а евро подорожал на 2%.

Объем торгов иностранными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже в среднем за день снизился, но остался на высоком уровне — 128,2 млн. рублей против 171,2 млн. рублей на предыдущей неделе.

Белорусские нефтяники по-прежнему получают небольшую валютную выручку, и вынуждены покупать валюту за рубли. В марте ситуация принципиально не изменится, хотя появилась информация об увеличении закупок нефти за рубежом.

В Белнефтехиме сообщили о том, что нефтяная компания Азербайджана Socar в марте поставит в Беларусь около 250 тыс. т нефти, а не 160 тыс. т, как сообщалось ранее. Будет не два, а три танкера.

Первый из них 6 марта вышел из турецкого порта Джейхан, то есть нефть на Мозырьский НПЗ поступит еще не скоро. Всего указанная компания может продать Беларуси в 2020 году до 1 млн. т. нефти. Кроме того, 4 марта в Клайпеду прибыл первый из двух танкеров с российской нефтью для Нафтана.

Ситуация осложняется ростом спроса на валюту со стороны населения и предприятий РБ. По данным Национального банка РБ, в феврале физические лица приобрели иностранной валюты на внутреннем рынке на 128 млн. долларов больше, чем продали. А предприятия купили в чистом выражении валюты на 285,4 млн. долларов.

Дефицит валюты на внутреннем рынке РБ в феврале компенсировал Национальный банк. Он продавал валюту, удержав тем самым курс рубля от еще большего падения. Можно ожидать, что он так будет действовать и в дальнейшем. То есть резкого скачка стоимости валютной корзины ожидать не стоит. Но и вероятность ее снижения кажется незначительной.

Это означает, что курс доллара на БВФБ, скорее всего, будет меняться в соответствие с изменением его курса на рынке форекс и Московской бирже. Если он будет там дорожать, то вырастет и его курс на БВФБ, и наоборот.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Падение курса рубля против доллара продолжится не только из-за сокращения экспорта нефтепродуктов, но и вследствие роста спроса на валюту со стороны населения и...
 
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