ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Срок ареста Роналдиньо по делу о поддельных паспортах продлен на 6 месяцев

08.03.2020 11:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти Парагвая решили оставить экс-игрока «Барселоны» Роналдиньо и его брата под стражей за использование поддельных паспортов.

Срок заключения экс-игрока «Барселоны» и его брата продлен до 6 месяцев. 

Кроме того, прокурор запросил арест для Роналдиньо и его брата из-за того, что они могут скрыться, а также потому, что Бразилия «не экстрадирует своих граждан».

Защита настаивала на том, что брат Роналдиньо Роберто де Ассиш испытывает проблемы с сердцем и должен получать медицинскую помощь на родине. Однако сторона защиты не сумела предоставить документы, которые подтверждали бы это, поэтому запрос о переводе под домашний арест был отклонен.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Парагвая решили оставить экс-игрока «Барселоны» Роналдиньо и его брата под стражей за использование поддельных паспортов.
 
Новости дня
Новости разные
 
К 8 Марта в Беларуси вырастили сотни тысяч роз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика