К 8 Марта в Беларуси вырастили сотни тысяч роз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотни тысяч роз и тюльпанов вырастили к 8 Марта белорусские предприятия. Местные сорта могут дарить весеннее настроение женщинам дольше зарубежных. Уже через пару часов они окажутся на прилавках магазинов страны, говорят специалисты. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала тонкости цветочного хозяйства.

Два гектара цветочного настроения. Минеральная вата, капельный полив и специальные лампы, которые светят до двадцати часов в сутки. Комфортную температуру и влажность в теплицах поддерживает автоматика. Роза – цветок капризный и требует к себе много внимания.

«Розу любят все: не только девушки, но и вредители. Нужно уберечь ее от всяких неблагоприятных факторов. Поэтому работают специалисты, используют любые средства защиты», – сказал заместитель начальника производства по защите растений Александр Крышталев.

Во время такого «обхода» специалисты срезают цветы, а заодно следят за качеством растений. Если побег вырастает тонким, к прилавку цветок не допускают. В канун главного весеннего праздника 400 тысяч роз из этих теплиц окажутся в цветочных магазинах, но не сразу, как их срежут.

«После того, как мы срезали розу, мы ее отправляем в холодильные камеры для напитки. Она там стоит сутки, напитывается раствором при четырех градусах тепла», – поделилась начальник цеха защищенного грунта Надежда Рубан.

Теперь на кастинг. Сортировкой занимается специальная машина – единственная в стране. Цветы отбирает по длине стебля, начиная от 50 сантиметров в длину и больше. В таком виде розы поступят в продажу.

«Меняется значение цвета розы. Красный – страсть, это понятно. Белые – невинность чувств, чистота намерений, что-то нежное, тонкое. Желтые розы – к деньгам. А вот уже трендовые цвета: модные нежно-розовые, пудровые, персиковые оттенки. Раньше они были не так широко распространены. Сейчас они вошли в нашу жизнь и стали означать «нежность», – отметил флорист Анастасия Авдеевич.

На современном рынке именно оттенки наделяют цветы смыслом. Сорт здесь ни при чем. Например, подсолнух – символ солнца, богатства, энергии. А во времена Оскара Уальда означал «печаль». Поэтому не стоит бояться дарить желтые тюльпаны. Ни сейчас, ни двести лет назад скорую разлуку они не предвещали.