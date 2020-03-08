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К 8 Марта в Беларуси вырастили сотни тысяч роз
08.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотни тысяч роз и тюльпанов вырастили к
Два гектара цветочного настроения. Минеральная вата, капельный полив и специальные лампы, которые светят до двадцати часов в сутки. Комфортную температуру и влажность в теплицах поддерживает автоматика. Роза – цветок капризный и требует к себе много внимания.
«Розу любят все: не только девушки, но и вредители. Нужно уберечь ее от всяких неблагоприятных факторов. Поэтому работают специалисты, используют любые средства защиты», – сказал заместитель начальника производства по защите растений Александр Крышталев.
Во время такого «обхода» специалисты срезают цветы, а заодно следят за качеством растений. Если побег вырастает тонким, к прилавку цветок не допускают. В канун главного весеннего праздника 400 тысяч роз из этих теплиц окажутся в цветочных магазинах, но не сразу, как их срежут.
«После того, как мы срезали розу, мы ее отправляем в холодильные камеры для напитки. Она там стоит сутки, напитывается раствором при четырех градусах тепла», – поделилась начальник цеха защищенного грунта Надежда Рубан.
Теперь на кастинг. Сортировкой занимается специальная машина – единственная в стране. Цветы отбирает по длине стебля, начиная от 50 сантиметров в длину и больше. В таком виде розы поступят в продажу.
«Меняется значение цвета розы. Красный – страсть, это понятно. Белые – невинность чувств, чистота намерений, что-то нежное, тонкое. Желтые розы – к деньгам. А вот уже трендовые цвета: модные нежно-розовые, пудровые, персиковые оттенки. Раньше они были не так широко распространены. Сейчас они вошли в нашу жизнь и стали означать «нежность», – отметил флорист Анастасия Авдеевич.
На современном рынке именно оттенки наделяют цветы смыслом. Сорт здесь ни при чем. Например, подсолнух – символ солнца, богатства, энергии. А во времена Оскара Уальда означал «печаль». Поэтому не стоит бояться дарить желтые тюльпаны. Ни сейчас, ни двести лет назад скорую разлуку они не предвещали.
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Местные сорта могут дарить весеннее настроение женщинам дольше зарубежных.
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