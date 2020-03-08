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Ученые впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань

08.03.2020 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Осенью 2020 года ученые из России планируют впервые пересадить крысам костную ткань, которая была получена в космосе на биопринтере.

Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на слова управляющего компании 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.

Эксперименты с животными будут проводиться после процедуры проверок.

Ученые будут наблюдать, как напечатанные в космосе ткани смогут инициировать дополнительный рост тканей и подойдут ли они как «каркас» для этого роста. Таким образом, новый подход может стать заделом для лечения онкологии и переломов.
 
 
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Осенью 2020 года ученые из России планируют впервые пересадить крысам костную ткань, которая была получена в космосе на биопринтере.
 
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