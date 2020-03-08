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Председатель общества Саша Мюллер-Креннер, заявил, что в отделение горной инспекции города Штральзунд направлено обращение о проверке. В частности, экологов интересуют вопросы, в каких условиях природный газ добывается и перерабатывается в России и как он влияет на окружающую среду.





Участники организации ссылаются на правовое заключение института экономики и права Берлинского технического университета. Предполагается, что расчеты выбросы метана в результате работы газопровода занижены.





"Есть существенные доказательства того, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России на самом деле выше, чем предполагалось ранее, или чем было указано исполнителями проекта", - сообщают экологи.





Напомним: на этой неделе председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете заявил, что Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.