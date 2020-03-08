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Родителям похороненного в Горках 29-летнего летчика вручили Орден Мужества

08.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Родителям погибшего пилота Артема Лычева, похороненного в Горках, вручили Орден Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.

29-летний Артем Лычев разбился 3 сентября прошлого года при исполнении служебного долга во время учебного полета под Буденновском на Ставрополье на штурмовике «Су-25УБ» («Грач») вместе со своим товарищем, майором Юрием Борцовым. Причиной катастрофы стал отказ управления авиационной техники. Летчики боролись до последнего, пытаясь спасти самолёт.

 

Родителям похороненного в Горках 29-летнего летчика вручили Орден Мужества
Владимиру Ивановичу и Елене Михайловне Лычовым передали орден Мужества сына, который проявил отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга, руководство 368-го штурмового авиационного полка: командир дивизии генерал майор А. Коноваленко в присутствии военного комиссара, главы районной администрации А. Соколова и командира полка Ю. Петрова, которые подчеркнули, что это большая потеря и для полка. Мама Артёма, пожелала, чтобы эта потеря в полку была последней.

 

Он вместе с полком 5 раз летал в Сирию, уничтожал боевиков в Алеппо и был 2 раза представлен к Ордену Мужества. Награды были выделены, но из-за ошибок в заполнении наградных листов вручить их не успели, — рассказывал отец Артема «КП» в сентябре прошлого года .

 

Елена Агейчик

 

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  Родителям погибшего пилота Артема Лычева, похороненного в Горках, вручили Орден Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга. 29-летний...
 
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