Родителям похороненного в Горках 29-летнего летчика вручили Орден Мужества

Источник материала: Горецкий вестник

Родителям погибшего пилота Артема Лычева, похороненного в Горках , вручили Орден Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.

29-летний Артем Лычев разбился 3 сентября прошлого года при исполнении служебного долга во время учебного полета под Буденновском на Ставрополье на штурмовике «Су-25УБ» («Грач») вместе со своим товарищем, майором Юрием Борцовым. Причиной катастрофы стал отказ управления авиационной техники. Летчики боролись до последнего, пытаясь спасти самолёт.





— Он вместе с полком 5 раз летал в Сирию, уничтожал боевиков в Алеппо и был 2 раза представлен к Ордену Мужества. Награды были выделены, но из-за ошибок в заполнении наградных листов вручить их не успели, — рассказывал отец Артема «КП» в сентябре прошлого года .

Елена Агейчик

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