Клещи и майские жуки проснулись в парках Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Устойчивый плюс на термометре радует белорусских аграриев. В республике раньше времени начались полевые работы. Но за будущий урожай еще придется побороться. Ведь теплая весна разбудила и всех насекомых вредителей . Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова узнала подробности.

Начало марта, а поля в этом хозяйстве уже готовят к посевной. Сейчас почву удобряют и вспахивают. Так рано Павел Семенов агросезон еще не открывал, хотя механизатором работает уже десять лет. Говорит, что обычно начинал в середине марта, а то и в апреле, но и в ранней посевной видит плюсы.

«Есть возможность раньше выехать и справиться с большими объемами. И денег пораньше заработать, обычно весной туговато», – сказал механизатор Павел Семенов.

Озимые «еврозиму» перенесли неплохо – потери минимальные. Пшеница уже пошла в рост, ее подкармливают «коктейлем» из микроэлементов. Чтобы не повредить растение, минеральные удобрения распыляет специальная техника. За счет своей конструкции и шин на почву идет минимальное давление.

«Сейчас дожди идут, влаги хватает. Мы надеемся, что так и дальше будет. Если засухи не будет, как эти два года, то урожай будет хорошим. На наших землях 50% успеха это влага», – отметил генеральный директор сельхозпредприятия Аркадий Головастый.

Так рано проснулись не только озимые, но и вредители. Выходные Ксения Санько вместе с мужем провела на рыбалке. Опасный улов обнаружила только дома.

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«Обнаружила клеща, когда начала переодеваться. Слава богу, что обнаружили достаточно быстро. Сразу обратились за помощью. Мне немного было страшновато, тем более что еще только-только сезон начинается. Отправили клеща на анализ, все в порядке», – поделилась жительница Минска Ксения Санько.

Клещи зимуют в верхних слоях почвы и начинают активничать, когда тает снег, но в этом году их зимний сон был коротким. Первые укусы зафиксированы уже во всех областях Беларуси.

«Клещи вообще проявляют свою активность при температуре пять градусов и выше. Но, безусловно, обычно мы отмечаем пик активности в апреле и мае», – сказала заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Тем временем природа продолжает удивлять. В одном из столичных парков минчане видели уже майского жука.