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Клещи и майские жуки проснулись в парках Минска

08.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Устойчивый плюс на термометре радует белорусских аграриев. В республике раньше времени начались полевые работы. Но за будущий урожай еще придется побороться. Ведь теплая весна разбудила и всех насекомых вредителей. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова узнала подробности.

Начало марта, а поля в этом хозяйстве уже готовят к посевной. Сейчас почву удобряют и вспахивают. Так рано Павел Семенов агросезон еще не открывал, хотя механизатором работает уже десять лет. Говорит, что обычно начинал в середине марта, а то и в апреле, но и в ранней посевной видит плюсы.

«Есть возможность раньше выехать и справиться с большими объемами. И денег пораньше заработать, обычно весной туговато», – сказал механизатор Павел Семенов.

Озимые «еврозиму» перенесли неплохо – потери минимальные. Пшеница уже пошла в рост, ее подкармливают «коктейлем» из микроэлементов. Чтобы не повредить растение, минеральные удобрения распыляет специальная техника. За счет своей конструкции и шин на почву идет минимальное давление.

«Сейчас дожди идут, влаги хватает. Мы надеемся, что так и дальше будет. Если засухи не будет, как эти два года, то урожай будет хорошим. На наших землях 50% успеха это влага», – отметил генеральный директор сельхозпредприятия Аркадий Головастый.

Так рано проснулись не только озимые, но и вредители. Выходные Ксения Санько вместе с мужем провела на рыбалке. Опасный улов обнаружила только дома.

Как встречают весну
Обитатели зоопарка

«Обнаружила клеща, когда начала переодеваться. Слава богу, что обнаружили достаточно быстро. Сразу обратились за помощью. Мне немного было страшновато, тем более что еще только-только сезон начинается. Отправили клеща на анализ, все в порядке», – поделилась жительница Минска Ксения Санько.

Клещи зимуют в верхних слоях почвы и начинают активничать, когда тает снег, но в этом году их зимний сон был коротким. Первые укусы зафиксированы уже во всех областях Беларуси.

«Клещи вообще проявляют свою активность при температуре пять градусов и выше. Но, безусловно, обычно мы отмечаем пик активности в апреле и мае», – сказала заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Тем временем природа продолжает удивлять. В одном из столичных парков минчане видели уже майского жука.



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Теги: Минск
 
 
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Устойчивый плюс на термометре «разбудил» и белорусских аграриев. В республике раньше времени начались полевые работы.
 
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