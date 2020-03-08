|
Саакашвили о коррупционерах: Сажать важно и весной, и осенью, и летом
Источник материала: Партизан
По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, особенно важно привлекать коррупционеров к ответственности зимой, когда из-за этого явления идут потери энергоресурсов.
Отправлять коррупционеров за решетку нужно круглый год. Такое мнение 6 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале
"Мы в Грузии сажали. И сажать их очень важно и весной, и осенью, и летом. И вообще сезон – он не зависит от месяца года", – сказал он.
У политика Шустер уточнил по поводу зимы.
"Зимой – особенно [нужно сажать]. Зимой крадут с электроэнергии, с газа. Пока есть необходимость сажать – их нужно сажать", – считает Саакашвили.
4 марта во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский напомнил правоохранителям о слогане "Придет весна – сажать будем".
Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, особенно важно привлекать коррупционеров к ответственности зимой, когда из-за этого явления идут потери...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)