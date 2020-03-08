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Саакашвили о коррупционерах: Сажать важно и весной, и осенью, и летом

08.03.2020 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, особенно важно привлекать коррупционеров к ответственности зимой, когда из-за этого явления идут потери энергоресурсов.

Отправлять коррупционеров за решетку нужно круглый год. Такое мнение 6 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

"Мы в Грузии сажали. И сажать их очень важно и весной, и осенью, и летом. И вообще сезон – он не зависит от месяца года", – сказал он.

У политика Шустер уточнил по поводу зимы.

"Зимой – особенно [нужно сажать]. Зимой крадут с электроэнергии, с газа. Пока есть необходимость сажать – их нужно сажать", – считает Саакашвили.

4 марта во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский напомнил правоохранителям о слогане "Придет весна – сажать будем".

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год.
 
 
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По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, особенно важно привлекать коррупционеров к ответственности зимой, когда из-за этого явления идут потери...
 
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