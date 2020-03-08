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Топ самых женских сфер в экономике Беларуси

08.03.2020 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Здравоохранение и социальные услуги - самые женские сферы экономической деятельности белорусских женщин. Более 86% занятых в них составляют женщины.

По случаю 8 марта Белстат определил самые женские сферы экономической деятельности Беларуси. На основании этих данных Thinktanks.by составил Топ сфер, в которых женщины превалируют над мужчинами. 

Бесспорными лидерами по данному показателю стали здравоохранение и социальные услуги. 85,6% работающих в них людей составляют женщины. 

В образовании этот показатель чуть ниже 81,2%.

На третьем месте - финансовая и страховая деятельность, где доля женщин составляет 75%.

Далее в рейтинге следуют услуги по временному проживанию и питанию (71,6%); оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (69,2%); творчество, спорт, развлечения и отдых (65,1%); профессиональная, научная и техническая деятельность (57,3%), а также государственное управление (56,6%). 

Удельный вес женщин в численности работающих в организациях
(в процентах к общей численности работников соответствующего вида экономической деятельности)

Топ самых женских сфер в экономике Беларуси

На этом сферы, в которых численность женщин превалирует над числом мужчин заканчиваюся и начинается "патриархат".   

 
 
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Здравоохранение и социальные услуги - самые женские сферы экономической деятельности белорусских женщин. Более 86% занятых в них составляют женщины.
 
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