|
Топ самых женских сфер в экономике Беларуси
08.03.2020 13:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Здравоохранение и социальные услуги - самые женские сферы экономической деятельности белорусских женщин. Более 86% занятых в них составляют женщины.
По случаю 8 марта Белстат определил самые женские сферы экономической деятельности Беларуси. На основании этих данных
Бесспорными лидерами по данному показателю стали здравоохранение и социальные услуги. 85,6% работающих в них людей составляют женщины.
В образовании этот показатель чуть ниже 81,2%.
На третьем месте - финансовая и страховая деятельность, где доля женщин составляет 75%.
Далее в рейтинге следуют услуги по временному проживанию и питанию (71,6%); оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (69,2%); творчество, спорт, развлечения и отдых (65,1%); профессиональная, научная и техническая деятельность (57,3%), а также государственное управление (56,6%).
Удельный вес женщин в численности работающих в организациях
На этом сферы, в которых численность женщин превалирует над числом мужчин заканчиваюся и начинается "патриархат".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здравоохранение и социальные услуги - самые женские сферы экономической деятельности белорусских женщин. Более 86% занятых в них составляют женщины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)