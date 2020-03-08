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Туман и до 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 9 марта

08.03.2020 13:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Туман и до 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 9 марта
БЕЛТА

Туман и до 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 9 марта Без стужи и вьюги. На что повлияла зима, которой не было?
В понедельник, 9 марта, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и в утренние часы местами ожидается туман.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от ноля до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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