Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от ноля до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.
|
Туман и до 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 9 марта
08.03.2020 13:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от ноля до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)