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Здоровье женщин: какие профессии влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний

08.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Курение, диета и физические упражнения известны своим влиянием на риск сердечных заболеваний. Хотя стресс играет определенную роль, недавние исследования, представленные на научных сессиях «Американской кардиологической ассоциации», показали, что для женщин определенные профессии связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровье женщин: какие профессии влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно исследованию, 13% женщин, занятые на определенной работе, имели более слабое сердечно-сосудистое здоровье, чем мужчины. Ученые обнаружили связь между конкретной профессией и повышенным риском болезней сердца.

Женщины, занятые в сфере социальной работы, сестринского дела и розничных продаж, подвергались большему риску сердечно-сосудистых заболеваний, согласно исследованию.

«Хотя он действительно недостаточно изучен, мы знаем, что стресс является важным фактором риска болезней сердца. Недавнее исследование показало, что мужчины и женщины воспринимают стресс по-разному, а риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин выше, чем у мужчин, делающих похожую работу», — говорит доктор ДеЛиза Фэйрвезер, исследователь в клинике Майо.

Доктор Фэйрвезер говорит, что на химические вещества, выделяемые организмом в стрессовой ситуации, влияют эстроген и тестостерон.

«Именно поэтому женщины будут реагировать по-разному, чем мужчины, в одной и той же ситуации», — продолжает Фэйрвезер.

Согласно исследованию, вероятность развития проблем с сердцем у медсестер, психиатров и помощников была на 16% выше. Авторы отметили, что агенты по недвижимости и административные помощники, имели меньший риск проблем с сердцем, хотя также считаются стрессовыми.

Источник: medikforum.ru

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Теги: Гродно
 
 
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Курение, диета и физические упражнения известны своим влиянием на риск сердечных заболеваний. Хотя стресс играет определенную роль, недавние исследования,...
 
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