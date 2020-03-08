В США поместят на карантин все долларовые купюры из Азии

Reuters сообщила 6 марта официальный представитель ФРС. Федеральная резервная система (ФРС) США начала помещать на карантин долларовые купюры, ввезенные из Азии, в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом агентствусообщила 6 марта официальный представитель ФРС.





Наличные доллары будут находиться в хранилищах ФРС от семи до 10 дней до проверки и перераспределения в финансовые учреждения.





12 учреждений ФРС принимают на депозиты излишки наличности от банков по всему миру. Некоторые зарубежные банки отправляют наличные доллары в Соединенные Штаты на коммерческих рейсах.





По данным ФРС, в обращении находится около $1,75 трлн наличностью. В Азии доллар часто используется вместо или наравне с местной валютой.





Всемирная организация здравоохранения призывает соблюдать осторожность в обращении с банкнотами, советуя использовать бесконтактные платежи, когда это возможно, напоминает агентство.





Власти Китая после начала распространения нового коронавируса приказали обеззараживать наличные юани ультрафиолетом.





Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным ВОЗ по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. – в Китае; 21,1 тыс. – в других странах, в том числе более 200 – в США), умерло 3,5 тыс. человек.