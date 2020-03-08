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Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

08.03.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В первой части материала мы проследили этапы развития города Бреста от самых древних времен до начала семидесятых годов прошлого века.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Центр современного Бреста

Совместный проект краеведческого портала «Планета Беларусь» и поисковой системы Яндекс представляет ТОП-10 городов Беларуси, которые больше всего изменились за последнюю четверть века. Показывая новые микрорайоны и наиболее интересные архитектурные сооружения, мы коротко говорим и об истории городов.

Последующий период характеризуется ростом промышленного потенциала города Бреста: построены электроламповый и электромеханический заводы, ковровый и чулочный комбинаты. За счет притока рабочей силы и включения в городскую черту 12 деревень увеличилась территория и население города.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Художественные витражи на зданиях по улице Московской появились как раз в это время

С 1976 года в Бресте действует аэропорт, в 1986 году построен аэровокзал. В 1981 году пущен первый троллейбус. С 1978 года город разделен на два административно-территориальных района – Ленинский и Московский районы.

Брест первым в Беларуси – с 1993 г. – стал осуществлять аукционную модель приватизации объектов коммунальной собственности. В 1996 г. здесь создана первая в республике свободная экономическая зона «Брест» (СЭЗ «Брест»). Ее резидентами являются 75 предприятий. Брестская область и приграничные регионы Польши и Украины в 1998 году образовали трансграничное объединение «Еврорегион Буг».

В 2004 году начато благоустройство города. Построены ледовый дворец, легкоатлетический манеж, дворец спорта «Виктория», гребной канал. В настоящее время ведется реконструкция исторического центра Бреста.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

24 июля 2006 года, идет строительство гребного канала

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Так гребной канал выглядел 26 октября 2019 года

Сегодня Брест – это один из промышленных центров Беларуси. Это также крупнейший транспортный узел и культурный центр с богатым историческим прошлым и интересными народными традициями.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Здание железнодорожного вокзала после недавней реконструкции

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Здания автовокзала и центрального рынка

Но нам же интересно, что сохранилось от древнего города?

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Мимо этих руин проходят все туристы, они находятся в самом центре мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Это фундаменты униатского базилианского монастыря, построенного на месте старой деревянной церкви Святых Апостолов Петра и Павла.

Во время строительства Брестской крепости в XIX веке храм был перепланирован и приспособлен под здание офицерского собрания. В начале XX века дворец стали использовать как место отдыха и проведения культурных мероприятий. Здесь располагались ресторан, бильярд, зрительный зал, библиотека и многое другое. 3 мая 1918 года здесь прошло подписание Брестского мира между Германией и Советской Россией. Говорят, что на стене бильярдного зала Лев Троцкий тогда оставил надпись «Ни войны, ни мира».

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Белый дворец был разрушен во время обороны Брестской крепости

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Гарнизонная Свято-Николаевская церковь построена в самом центре Брестской крепости в 1851–1876 годах по проекту архитектора Давида Гримма. В начале XX века Свято-Николаевский собор был главным храмом Западнорусского края. После подписания Рижского мирного договора новые власти перестроили храм в римско-каталитический гарнизонный костел Святого Казимира по проекту польского архитектора Ю. Лисецкого.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

С 1939 года и до самого начала Великой Отечественной войны в нем размещался клуб 84-го стрелкового полка Красной армии. В ходе боев 1941 года здание стало важным пунктом обороны, так как оно расположено на самом высоком месте острова, откуда хорошо просматривается вся территория крепости.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

В 1994 году здание было возвращено православной церкви, начались работы по его реставрации. С осени 1995 года в Свято-Николаевском гарнизонном соборе стали совершаться богослужения.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Руины древнего монастыря, который принадлежал бернардинцам. Бернардинцы были приглашены в Брест в начале XVII века епископом Мартином Шишковским. Он выделил им участок земли и дом в былом Волынском предместье, сегодня известном как Госпитальный остров, построил для монахов каплицу. В 1623 году в обители был освящен большой каменный костел, который поражал богатством интерьеров и интересными архитектурными решениями.

В предвоенное время постройки монастыря использовались как госпиталь. В 1941 году после захвата Брестской крепости именно здесь немцы держали пленников, врачей и медсестер. После войны здания стали использовать как склад. Со временем они все больше разрушались, и сегодня от монастыря и костела остались лишь руины.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Еще один артефакт старого города, сохранившийся внутри зданий Брестской крепости

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Бывший «казематированный редут», в котором когда-то размещалась полковая школа 84-го стрелкового полка, в 2005 году превратился в женский монастырь

За 15 лет существования Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря полуразрушенное здание без окон, дверей и крыши было восстановлено, рядом появились колокольня, летний храм, небольшой сад и даже пасека. В обители обустроена домовая церковь, кельи, трапезная, библиотека. Крышу здания, которое некогда входило в линию обороны, венчает купол.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Карта города Бреста в конце ХХ века

Пролетим над центральными улицами и посмотрим на новостройки города.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Пешеходная улица Советская с памятником 1000-летию города Бреста

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Так она смотрится с земли

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Кинотеатр «Беларусь», который когда-то был синагогой…

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Крестовоздвиженский костел

Костел построен в 1856 году в стиле позднего классицизма. Ныне он располагается на центральной площади Бреста, носящей имя Ленина. По забавному совпадению, стоящий тут же бронзовый вождь мирового пролетариата показывает рукой направление на костел…

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

В годы Великой Отечественной храм был поврежден, а после закрыт и перестроен: оказались уничтожены башни главного фасада, изменены интерьеры. С 1957 по 1990 год в здании размещалась экспозиция областного краеведческого музея. После того как Крестовоздвиженский костел возвратили Католической церкви, он приобрел свой первоначальный облик, а также орган.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Интерьер храма

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Кафедральный собор Святого Симеона Столпника является главным православным храмом Бреста

Первые упоминания о святыне относятся к XVI веку. Нынешнее церковное здание было построено в середине XIX столетия. Собор возвели по проекту брестского архитектора В. Поликарпова. Его первоначальный вид известен благодаря акварели Наполеона Орды 1869 года. Храм был закрыт в советское время и долгое время оставался заброшенным. Его отреставрировали в 1988 году.

Главная святыня храма – мощи преподобного мученика Афанасия Филипповича. В 2005 году в его честь у собора был установлен памятник.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Свято-Николаевская церковь освящена в декабре 1906 года

Она действовала полвека, а потом была закрыта. Со здания сбили все кресты и обустроили здесь хранилище брестского архива. Храм вернули верующим лишь в 1990 году.

В 2005 году возле церкви был установлен памятник в честь моряков, погибших во время русско-японской войны. Открытие приурочили к столетию Цусимского морского сражения, во время которого русский флот потерпел поражение.

Свято-Никольская церковь с синими куполами является украшением Бреста, горожане говорят, что она похожа на пятимачтовый корабль.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

В городе Бресте еще можно найти колорит начала и середины прошлого века.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Но таких уголков становится все меньше.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Музей «Спасенные ценности» также является украшением города, здесь экспонируются художественные и исторические раритеты, конфискованные таможенной службой при незаконном вывозе за пределы Беларуси.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Музей железнодорожной техники

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Первый шлюз на реке Мухавец Днепро-Бугского водного канала находится в черте города

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Стадион «Брестский»

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Гостиница «Эрмитаж»

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

В черте города Бреста на реке Мухавец образовалось много островов, есть озера Большие Сои и Малые Сои, заказник «Брестский» и даже свое Брестское море. Правда, оно очень маленькое…

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Въезжающих в город встречает стела на дороге

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Новый микрорайон «Восток-6»

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

В последние годы в городе появилось много новых храмов. Свято-Воскресенский собор является крупнейшим культовым сооружением города и одним из самых больших в Беларуси. Был заложен в микрорайоне «Восток» в 1995 году в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Свято-Георгиевский храм на фоне озер Зеркалка и Вычулки

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Костел святого Иосифа был освящен в 2016 году. Это третий по счету католический храм в городе, его строительство велось около 13 лет. Здание, которое напоминает небольшой средневековый замок, спроектировал архитектор Алексей Андреюк. В стиле просматриваются как классические элементы, так и современные. Святыня возведена в основном на пожертвования прихожан.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Необычное архитектурное решение имеет церковь Тихвинской иконы Божьей Матери в микрорайоне Ковалево. Ее строительство началось в 1999 году. Ремонтные и отделочные работы ведутся до сих пор, но церковь уже активно посещают прихожане, среди них много молодых семей с детьми. Храм также пользуется популярностью среди пар, которые хотят обвенчаться.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Новые дома на улице Фомина

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Новостройки в микрорайоне «Юго-Восток-4»

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Улица Октябрьской революции

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Как и во всех остальных крупных городах Беларуси, в Бресте появились большие торговые центры.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Решается и транспортная проблема. Вот такая сложная развязка введена в эксплуатацию на пересечении улиц Зубачева, Дворникова, Брестских дивизий и лейтенанта Рябцева.

Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Но мы закончим свою иллюстрированную историю кадром с окраины города Бреста. Пусть на века сохраняется брестский колорит, в котором сочетается западная предприимчивость, полесская хозяйственность и стремление всегда быть на полшага впереди всех остальных.

 
Теги: Брест
 
 
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  В первой части материала мы проследили этапы развития города Бреста от самых древних времен до начала семидесятых годов прошлого века. Центр современного...
 
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