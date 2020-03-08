Как менялись города Беларуси: трагедия и героизм Бреста. Часть 2

Источник материала: Виртуальный Брест

В первой части материала мы проследили этапы развития города Бреста от самых древних времен до начала семидесятых годов прошлого века.





Центр современного Бреста

Совместный проект краеведческого портала « Планета Беларусь » и поисковой системы Яндекс представляет ТОП-10 городов Беларуси, которые больше всего изменились за последнюю четверть века. Показывая новые микрорайоны и наиболее интересные архитектурные сооружения, мы коротко говорим и об истории городов.

Последующий период характеризуется ростом промышленного потенциала города Бреста: построены электроламповый и электромеханический заводы, ковровый и чулочный комбинаты. За счет притока рабочей силы и включения в городскую черту 12 деревень увеличилась территория и население города.





Художественные витражи на зданиях по улице Московской появились как раз в это время

С 1976 года в Бресте действует аэропорт, в 1986 году построен аэровокзал. В 1981 году пущен первый троллейбус. С 1978 года город разделен на два административно-территориальных района – Ленинский и Московский районы.

Брест первым в Беларуси – с 1993 г. – стал осуществлять аукционную модель приватизации объектов коммунальной собственности. В 1996 г. здесь создана первая в республике свободная экономическая зона «Брест» (СЭЗ «Брест»). Ее резидентами являются 75 предприятий. Брестская область и приграничные регионы Польши и Украины в 1998 году образовали трансграничное объединение «Еврорегион Буг».

В 2004 году начато благоустройство города. Построены ледовый дворец, легкоатлетический манеж, дворец спорта «Виктория», гребной канал. В настоящее время ведется реконструкция исторического центра Бреста.





24 июля 2006 года, идет строительство гребного канала









Так гребной канал выглядел 26 октября 2019 года

Сегодня Брест – это один из промышленных центров Беларуси. Это также крупнейший транспортный узел и культурный центр с богатым историческим прошлым и интересными народными традициями.





Здание железнодорожного вокзала после недавней реконструкции





Здания автовокзала и центрального рынка

Но нам же интересно, что сохранилось от древнего города?





Мимо этих руин проходят все туристы, они находятся в самом центре мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Это фундаменты униатского базилианского монастыря, построенного на месте старой деревянной церкви Святых Апостолов Петра и Павла.

Во время строительства Брестской крепости в XIX веке храм был перепланирован и приспособлен под здание офицерского собрания. В начале XX века дворец стали использовать как место отдыха и проведения культурных мероприятий. Здесь располагались ресторан, бильярд, зрительный зал, библиотека и многое другое. 3 мая 1918 года здесь прошло подписание Брестского мира между Германией и Советской Россией. Говорят, что на стене бильярдного зала Лев Троцкий тогда оставил надпись «Ни войны, ни мира».





Белый дворец был разрушен во время обороны Брестской крепости





Гарнизонная Свято-Николаевская церковь построена в самом центре Брестской крепости в 1851–1876 годах по проекту архитектора Давида Гримма. В начале XX века Свято-Николаевский собор был главным храмом Западнорусского края. После подписания Рижского мирного договора новые власти перестроили храм в римско-каталитический гарнизонный костел Святого Казимира по проекту польского архитектора Ю. Лисецкого.





С 1939 года и до самого начала Великой Отечественной войны в нем размещался клуб 84-го стрелкового полка Красной армии. В ходе боев 1941 года здание стало важным пунктом обороны, так как оно расположено на самом высоком месте острова, откуда хорошо просматривается вся территория крепости.





В 1994 году здание было возвращено православной церкви, начались работы по его реставрации. С осени 1995 года в Свято-Николаевском гарнизонном соборе стали совершаться богослужения.





Руины древнего монастыря, который принадлежал бернардинцам. Бернардинцы были приглашены в Брест в начале XVII века епископом Мартином Шишковским. Он выделил им участок земли и дом в былом Волынском предместье, сегодня известном как Госпитальный остров, построил для монахов каплицу. В 1623 году в обители был освящен большой каменный костел, который поражал богатством интерьеров и интересными архитектурными решениями.

В предвоенное время постройки монастыря использовались как госпиталь. В 1941 году после захвата Брестской крепости именно здесь немцы держали пленников, врачей и медсестер. После войны здания стали использовать как склад. Со временем они все больше разрушались, и сегодня от монастыря и костела остались лишь руины.





Еще один артефакт старого города, сохранившийся внутри зданий Брестской крепости





Бывший «казематированный редут», в котором когда-то размещалась полковая школа 84-го стрелкового полка, в 2005 году превратился в женский монастырь

За 15 лет существования Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря полуразрушенное здание без окон, дверей и крыши было восстановлено, рядом появились колокольня, летний храм, небольшой сад и даже пасека. В обители обустроена домовая церковь, кельи, трапезная, библиотека. Крышу здания, которое некогда входило в линию обороны, венчает купол.





Карта города Бреста в конце ХХ века

Пролетим над центральными улицами и посмотрим на новостройки города.





Пешеходная улица Советская с памятником 1000-летию города Бреста





Так она смотрится с земли





Кинотеатр «Беларусь», который когда-то был синагогой…









Крестовоздвиженский костел

Костел построен в 1856 году в стиле позднего классицизма. Ныне он располагается на центральной площади Бреста, носящей имя Ленина. По забавному совпадению, стоящий тут же бронзовый вождь мирового пролетариата показывает рукой направление на костел…





В годы Великой Отечественной храм был поврежден, а после закрыт и перестроен: оказались уничтожены башни главного фасада, изменены интерьеры. С 1957 по 1990 год в здании размещалась экспозиция областного краеведческого музея. После того как Крестовоздвиженский костел возвратили Католической церкви, он приобрел свой первоначальный облик, а также орган.





Интерьер храма





Кафедральный собор Святого Симеона Столпника является главным православным храмом Бреста

Первые упоминания о святыне относятся к XVI веку. Нынешнее церковное здание было построено в середине XIX столетия. Собор возвели по проекту брестского архитектора В. Поликарпова. Его первоначальный вид известен благодаря акварели Наполеона Орды 1869 года. Храм был закрыт в советское время и долгое время оставался заброшенным. Его отреставрировали в 1988 году.

Главная святыня храма – мощи преподобного мученика Афанасия Филипповича. В 2005 году в его честь у собора был установлен памятник.





Свято-Николаевская церковь освящена в декабре 1906 года

Она действовала полвека, а потом была закрыта. Со здания сбили все кресты и обустроили здесь хранилище брестского архива. Храм вернули верующим лишь в 1990 году.

В 2005 году возле церкви был установлен памятник в честь моряков, погибших во время русско-японской войны. Открытие приурочили к столетию Цусимского морского сражения, во время которого русский флот потерпел поражение.

Свято-Никольская церковь с синими куполами является украшением Бреста, горожане говорят, что она похожа на пятимачтовый корабль.





В городе Бресте еще можно найти колорит начала и середины прошлого века.





Но таких уголков становится все меньше.





Музей «Спасенные ценности» также является украшением города, здесь экспонируются художественные и исторические раритеты, конфискованные таможенной службой при незаконном вывозе за пределы Беларуси.





Музей железнодорожной техники





Первый шлюз на реке Мухавец Днепро-Бугского водного канала находится в черте города





Стадион «Брестский»





Гостиница «Эрмитаж»





В черте города Бреста на реке Мухавец образовалось много островов, есть озера Большие Сои и Малые Сои, заказник «Брестский» и даже свое Брестское море. Правда, оно очень маленькое…





Въезжающих в город встречает стела на дороге





Новый микрорайон «Восток-6»





В последние годы в городе появилось много новых храмов. Свято-Воскресенский собор является крупнейшим культовым сооружением города и одним из самых больших в Беларуси. Был заложен в микрорайоне «Восток» в 1995 году в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.





Свято-Георгиевский храм на фоне озер Зеркалка и Вычулки





Костел святого Иосифа был освящен в 2016 году. Это третий по счету католический храм в городе, его строительство велось около 13 лет. Здание, которое напоминает небольшой средневековый замок, спроектировал архитектор Алексей Андреюк. В стиле просматриваются как классические элементы, так и современные. Святыня возведена в основном на пожертвования прихожан.





Необычное архитектурное решение имеет церковь Тихвинской иконы Божьей Матери в микрорайоне Ковалево. Ее строительство началось в 1999 году. Ремонтные и отделочные работы ведутся до сих пор, но церковь уже активно посещают прихожане, среди них много молодых семей с детьми. Храм также пользуется популярностью среди пар, которые хотят обвенчаться.





Новые дома на улице Фомина





Новостройки в микрорайоне «Юго-Восток-4»









Улица Октябрьской революции





Как и во всех остальных крупных городах Беларуси, в Бресте появились большие торговые центры.





Решается и транспортная проблема. Вот такая сложная развязка введена в эксплуатацию на пересечении улиц Зубачева, Дворникова, Брестских дивизий и лейтенанта Рябцева.





Но мы закончим свою иллюстрированную историю кадром с окраины города Бреста. Пусть на века сохраняется брестский колорит, в котором сочетается западная предприимчивость, полесская хозяйственность и стремление всегда быть на полшага впереди всех остальных.