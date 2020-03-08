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Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу

08.03.2020 13:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если спросить вас о клише в литературе и кино, какие сразу придут вам на ум? Невероятно сильный или умный главный герой? Спасение девушки, которая не в силах постоять за себя? Бесконечные патроны в оружии? Всюду открытые двери, чтобы герои ужастиков могли спокойно спуститься в подвал, где не работает электричество? 

Наверное, перечислять можно очень долго, но это будет скучно, поэтому мы выбрали один стандартный ход, который у многих людей вызывает почти осязаемую боль – разговорчивый главный злодей. Да, этому персонажу может представиться 1001 возможность нанести решающий удар, но он не станет этого делать, ведь намного лучше перекинуться парой слов со своим противником и терпеливо подождать, пока он не придумает план победы. 

Волан-де-Морт 

Общительность антагониста в серии книг о мальчике волшебнике Гарри Поттере начинает проявляться уже в «Философском камне». Встретившись возле магического зеркала с мальчиком, Волан-де-Морт начинает задушевную беседу. Когда убедить Поттера не удаётся, приходится пустить в ход силу. В конце «Тайной комнаты» антагониста можно оправдать – он ещё призрак. Но всё-таки Тёмный Лорд не отказал себе в удовольствии поболтать, прежде чем выпустить василиска. 

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В четвёртой части дружелюбная встреча состоялась на кладбище. Прикованный и беспомощный Гарри смотрит на возродившегося Волан-де-Морта. Злодей потрогал главного героя пальцем, а затем вызвал на показательную дуэль. Серьёзно, нельзя же просто взять и положить всему конец, пока студент Гриффиндора не может сопротивляться. И только уже в «Дарах Смерти», когда Поттер должен умереть, чтобы перестать быть крестражем, Тёмный Лорд великодушно произнёс «Авада Кедавра». 

Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу
Фото: Кино-театр.ру 

Джокер 

Про главного противника Бэтмена есть много историй. В большинстве из них Джокер без единой капли сомнения и жалости устраняет свои цели, но только не Бэтмена. С ним злодей всегда рад поболтать, а временами и вовсе признаётся, что без представителя стороны добра ему будет очень скучно. 

Яркий и относительно недавний пример – фильм «Тёмный рыцарь», где Джокера сыграл Хит Леджер. Всех, кто не связан с Бэтменом, антагонист убивает без долгих разговоров, но иногда сопровождая шуткой. А вот ради общения с главным героем злодей даже позволил себя поймать. В конце фильма Джокер говорит: «Ты не убьёшь меня из-за совершенно неуместной уверенности в собственной правоте. А я не убью тебя, потому что с тобой безумно весело! Я думаю, мы с тобой обречены бороться вечно». 

Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу
Фото: instagram.com/zdesestkino 

Ганнибал Лектер 

Больше всего в качестве исполнителя роли серийного убийцы запомнился Энтони Хопкинс. Его персонаж спокоен, мудр, умеет ждать подходящего момента. В «Молчании ягнят» Ганнибал с лёгкой усмешкой общается с курсанткой Академии ФБР Клариссой Старлинг, а когда антагонисту представилась возможность сбежать, он без промедления избавился от всех препятствий. В фильме «Ганнибал» Старлинг спасает Лектера, и тот оказывает ей ответную услугу. Чуть позже антагонист даже устраивает совместный ужин, который, впрочем, закончился не очень хорошо. 

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Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу
Фото: Кино-театр.ру 

Джон Крамер 

Пожалуй, обстановка, в которой происходят разговоры с Крамером, весьма специфична. В большинстве случаев антагонист начинает вести задушевные беседы, когда другие персонажи уже находятся у него в ловушке. Кроме того, предметом разговора обычно становится игра, а на кону – жизнь людей, с которыми общается Джон. В этой серии фильмов на первом плане злодей, по-настоящему серьёзного протагониста нет. Антагонист всегда пытается «перевоспитать» человека, а не убить, что сильно отличает его от других злодеев, но не мешает включить его в список «разговорчивых антагонистов». 

Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу
Фото: instagram.com/sergey_rudnitsky 

Агент Смит 

Антагонист «Матрицы» очень интересный персонаж, ведь не смотря на его нежелание общаться с людьми, он всё равно это делает. В первой части Смит сначала беседует с Нео, а затем отпускает его. Потом ведёт долгий диалог с прикованным к стулу Морфеусом, жалуясь на то, как неприятна ему Матрица и её обитатели. За это время успевает появиться Избранный и спасти своего друга и наставника. Монолог антагониста в третьей части, когда Смит пытается выяснить, почему мистер Андерсон продолжает упорствовать, тоже весьма характерный пример. К чему спешить? Лучше поговорить. 

Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу
Фото: кадр из фильма «Матрица» 

Кстати, о клише. Недавно мы выясняли, как создать образ крутого персонажа. 

Для этого потребуются плащ и тёмные очки – здесь подробнее

Люди в материале: Волан-де-Морт, Хит Леджер, Гарри Поттер, Ганнибал Лектер, Энтони Хопкинс, Джон Крамер, Рэйф Файнс, Дэниэл Рэдклифф, Тобин Белл, Хьюго Уоллес Уивинг, Киану Ривз

 
 
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Если спросить вас о клише в литературе и кино, какие сразу придут вам на ум? Невероятно сильный или умный главный герой? Спасение девушки, которая не в силах...
 
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