Кадыров - Госдепу: Половину скакунов продал, деньги отдал детям

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него нет зарубежных счетов в банках и бизнеса.





Он написал в телеграм-канале, что конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон сделали запрос в Госдеп США по поводу его бизнеса и банковских счетов за рубежом. Госдеп ответил, что собирает информацию о предпринимательской деятельности Кадырова за пределами РФ.





«Госдеп возмущен, что ОАЭ и Фонд имени шейха Халифа финансируют инвестпроекты и оказывают поддержку предпринимателям.





Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. […] Фонд шейха Халифа помогает сотням молодых людей начать свое дело, создает рабочие места. При поддержке ОАЭ в Грозном строится международный университет. Это все делается для народа, о правах которого якобы печется Госдеп», — написал глава Чечни.





Transparency: лошади Кадырова зарабатывают в три раза больше, чем он сам

«Мои лошади давали работу тренерам, жокеям, конюхам. Гонорары уходили на содержание лошадей и персонала. Почти половину лошадей уже продал и подарил любителям конного спорта. Полученный доход будет указан в декларации, если это интересно», — уточнил он.





По словам Кадырова, все средства от реализации скакунов он распределил между детьми, чтобы они решили жилищные вопросы.