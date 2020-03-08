В Малоритском районе разыскивают автомобиль и его владельца

Источник материала: Виртуальный Брест

Отделение ГАИ Малоритского РОВД разыскивает автомобиль, на котором возможно было совершено дорожно-транспортное происшествие в Малорите.





Если кто либо располагает информацией о местонахождении автомобиля на снимке или о его владельце убедительная просьба сообщить об этом в Малоритский РОВД по номеру 102

Анонимность гарантируется