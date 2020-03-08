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В Малоритском районе разыскивают автомобиль и его владельца
08.03.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Отделение
Если кто либо располагает информацией о местонахождении автомобиля на снимке или о его владельце убедительная просьба сообщить об этом в Малоритский РОВД по номеру 102
Анонимность гарантируется
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Отделение ГАИ Малоритского РОВД разыскивает автомобиль, на котором возможно было совершено дорожно-транспортное происшествие в Малорите. Если кто либо...
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