Минздрав: Беларусь располагает преимуществами в борьбе с коронавирусом

Источник материала: Аргументы и факты

Об этом в интервью ОНТ сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Речь идёт о службе, которая проводит санитарно-эпидемиологические расследования, контролирует распространение инфекции и проводит лабораторную диагностику.

Кроме того, в большинстве стран нет такого понятия, как инфекционная больница. Это означает, что пациенты, у которых есть лёгкое проявление инфекции, находятся дома. Когда заболевание принимает серьёзную форму, больные попадают в обычные больницы.