Минздрав: Беларусь располагает преимуществами в борьбе с коронавирусом

Об этом в интервью ОНТ сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
Речь идёт о службе, которая проводит санитарно-эпидемиологические расследования, контролирует распространение инфекции и проводит лабораторную диагностику.
Кроме того, в большинстве стран нет такого понятия, как инфекционная больница. Это означает, что пациенты, у которых есть лёгкое проявление инфекции, находятся дома. Когда заболевание принимает серьёзную форму, больные попадают в обычные больницы.
По словам Владимира Караника, риск тяжелых форм коронавирусной инфекции в Беларуси он расценивает как не очень высокий: «Мы живем в мире с микробами и не можем защититься, чтобы они не пришли. Но чтобы никто от этой болезни не умер, в наших силах предпринять все меры. На сегодняшний момент риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий, потому что, в отличие от многих стран, у нас есть несколько иное построение системы, которое позволяет более оперативно и адекватно реагировать на имеющиеся вызовы».