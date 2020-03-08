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Минздрав: Беларусь располагает преимуществами в борьбе с коронавирусом

08.03.2020 14:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав: Беларусь располагает преимуществами в борьбе с коронавирусом
TUT.by

Об этом в интервью ОНТ сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Речь идёт о службе, которая проводит санитарно-эпидемиологические расследования, контролирует распространение инфекции и проводит лабораторную диагностику.

Кроме того, в большинстве стран нет такого понятия, как инфекционная больница. Это означает, что пациенты, у которых есть лёгкое проявление инфекции, находятся дома. Когда заболевание принимает серьёзную форму, больные попадают в обычные больницы.  

По словам Владимира Караника, риск тяжелых форм  коронавирусной инфекции в Беларуси он расценивает как не очень высокий: «Мы живем в мире с микробами и не можем защититься, чтобы они не пришли. Но чтобы никто от этой болезни не умер, в наших силах предпринять все меры. На сегодняшний момент риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий, потому что, в отличие от многих стран, у нас есть несколько иное построение системы, которое позволяет более оперативно и адекватно реагировать на имеющиеся вызовы». 

Минздрав: Беларусь располагает преимуществами в борьбе с коронавирусом
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В Беларуси по ситуации с коронавирусом, по сравнению с сопредельными странами, существует ряд преимуществ. Во многих странах отсутствует такое понятие, как...
 
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