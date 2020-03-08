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В Гродненском районе начала работать первая в нашей стране «Школа батлейки»

08.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродненском районе начала работать первая в нашей стране «Школа батлейки»

Выездные занятия проходят в сельских центрах культуры. 

Познакомиться с особенностями кукольного театра приглашают и взрослых, и детей. В программе обучения раскрывают секреты создания марионеток из полимерной глины и ткани, рассказывают об истории театральных постановок. Предлагают всем желающим выступить и в роли артистов. Про особенности такого кукольного искусства — репортаж Юрия Карнеловича.

В Путришевском сельском центре культуры проходят необычные занятия. Участники театрального кружка своими руками создают кукол-марионеток для будущих спектаклей. Полимерная глина, ткань и краски в умелых руках превращаются в героев белорусских народных сказок. Кристина Лойко — и учитель, и режиссер, и идейная вдохновительница детского театра «Батлейка». Благодаря именно ее усилиям в сельском центре культуры удалось возродить забытый вид искусства. Культуролог по образованию, девушка давно интересовалась историей белорусской батлейки. Теоретические знания удалось воплотить на практике. Уже в течение двух лет в Путришках действует кукольный театр в миниатюре.

Театральный кружок пришелся по вкусу ученикам местной школы. Дети с удовольствием осваивают мастерство игры марионетками. Однако прежде чем дело доходит до постановки, необходимо самому смастерить главных героев пьесы. У Анастасии Наливайко куклы получаются особенно выразительными. И это неудивительно — девочка в театре с момента его открытия.

Спектакли театра «Батлейка» понравились местным жителям. Ни один праздник в агрогородке не проходит без кукольной постановки. За время существования театра батлейки юные артисты с гастролями проехали весь Гродненский район. В их репертуаре 4 полноценных спектакля. Следующий этап развития театра — создание уже школы батлейки.

Своим опытом театральная труппа решила поделиться с жителями всего региона. Были организованы выездные занятия в сельских центрах культуры. В программе обучения раскрывают секреты создания марионеток, знакомят с историей уличных театральных постановок.

В перспективе гродненская батлейка должна стать туристическим брендом региона. Поприсутствовать на спектаклях уже выражают намерение гости из соседних Литвы и Польши.

tvr.by

 
Теги: знакомства
 
 
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Выездные занятия проходят в сельских центрах культуры.  Познакомиться с особенностями кукольного театра приглашают и взрослых, и детей. В программе обучения...
 
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