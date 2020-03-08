Николай Статкевич: Концерты должны устраивать менеджеры, а не политики

- Функция политика в несвободной стране - это бороться за освобождение страны. Мы дадим возможность, если получится, культурным менеджером и политиком по совместительству, сделать этот концерт. Хотя жаль будет, если они отодвинут от этого дела настоящих культурных менеджеров: Белоуса, Пальчиса, Мотолько, -- заявил политик в интервью..