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Николай Статкевич: Концерты должны устраивать менеджеры, а не политики

08.03.2020 13:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерты ко Дню Воли должны устраивать профессиональные культурные менеджеры, а не политики. Так считает лидер партии "Народная громада", сопредседатель Белорусского национального конгресса Николай Статкевич:

- Функция политика в несвободной стране - это бороться за освобождение страны. Мы дадим возможность, если получится, культурным менеджером и политиком по совместительству, сделать этот концерт. Хотя жаль будет, если они отодвинут от этого дела настоящих культурных менеджеров: Белоуса, Пальчиса, Мотолько, -- заявил политик в интервью Радио Рацыя.. 

Напомним, что в Минске митинг-концерт по случаю 102-й годовщины с момента провозглашения Белорусском Народной Республики должен состояться состоится 22 марта. Время и место еще определяются. В Оргкомитете принимают участие члены партий БСДП, ОГП, БХД и Движения "За Свободу". 
 
Теги: Минск
 
 
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Концерты ко Дню Воли должны устраивать профессиональные культурные менеджеры, а не политики. Так считает лидер партии "Народная громада", сопредседатель...
 
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