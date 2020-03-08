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Илон Маск мог сделать каждого беларуса миллиардером, но появился другой план
Источник материала: KYKY>
Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли с его помощью мог бы сделаться миллиардером,
Американские ученые говорят, что это небесное тело (кстати, с формой картошки) содержит металлов на сумму восемь тысяч квадриллионов фунтов стерлингов,
Но тут слегка грустная новость – планов по доставке астероидного металла на Землю нет, интерес ученых связан со сходством астероида с планетами. Есть версия, что этот астероид диаметром 224 километра, который находится сейчас в 518 миллионах километров от Земли, раньше был расплавленным ядром планеты. Эксперты надеются, что Психея покажет уникальные сведения о процессе формирования планет. В глубине Земли, похоже, находится такое же металлическое ядро, но оно недостижимо, так как покрыто каменистой мантией и корой. Полагают, что исследование Психеи позволит нам заглянуть в далекое прошлое Солнечной системы.
Зонд НАСА не станет приземляться на астероид, а будет вращаться вокруг него в течение 21 месяца, анализируя разные типы его поверхности и их возраст. Его целью будет в том числе определить, является ли Психея ядром объекта размером с планету. Беспилотный космический аппарат отправит в космос ракета Falcon Heavy компании SpaceX – крупнейшая в мире ракета-носитель со времен «Сатурна-5», доставившего людей на Луну.
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Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли с его помощью мог бы сделаться миллиардером, пишет The Times....
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