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Илон Маск мог сделать каждого беларуса миллиардером, но появился другой план

08.03.2020 14:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли с его помощью мог бы сделаться миллиардером, пишет The Times. Никто не удивится, что человеком, который собирается повозиться с небесным телом, хочет стать Илон Маск. НАСА сообщило, что компания миллиардера SpaceX присоединится к исследованиям астероида, получившего название Психея.

Американские ученые говорят, что это небесное тело (кстати, с формой картошки) содержит металлов на сумму восемь тысяч квадриллионов фунтов стерлингов, передает Inosmi. Квадриллион – число с 15 нулями. Если распределить эти деньги среди всех землян (около восьми миллиардов человек), то выйдет где-то по миллиарду фунтов на каждого. Конечно, беларусам тоже досталось бы!

Но тут слегка грустная новость – планов по доставке астероидного металла на Землю нет, интерес ученых связан со сходством астероида с планетами. Есть версия, что этот астероид диаметром 224 километра, который находится сейчас в 518 миллионах километров от Земли, раньше был расплавленным ядром планеты. Эксперты надеются, что Психея покажет уникальные сведения о процессе формирования планет. В глубине Земли, похоже, находится такое же металлическое ядро, но оно недостижимо, так как покрыто каменистой мантией и корой. Полагают, что исследование Психеи позволит нам заглянуть в далекое прошлое Солнечной системы.

Зонд НАСА не станет приземляться на астероид, а будет вращаться вокруг него в течение 21 месяца, анализируя разные типы его поверхности и их возраст. Его целью будет в том числе определить, является ли Психея ядром объекта размером с планету. Беспилотный космический аппарат отправит в космос ракета Falcon Heavy компании SpaceX – крупнейшая в мире ракета-носитель со времен «Сатурна-5», доставившего людей на Луну.

 
Теги: Новости
 
 
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Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли с его помощью мог бы сделаться миллиардером, пишет The Times....
 
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