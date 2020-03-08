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Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

08.03.2020 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В честь Международного женского дня в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В старте приняли участие 5 тысяч бегуний из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля и Швеции.

Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня получилось очень хорошее праздничное утро, когда собрались самые красивые, самые смелые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа, характер, и с улыбкой, с легкостью преодолевают эту дистанцию.

«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

Люди в материале: Мария Василевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В честь Международного женского дня в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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