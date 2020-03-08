Коронавирус добрался до Молдовы и Болгарии

"Немецкая волна" . Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, добрался до Молдовы и Болгарии. В Молдове коронавирус обнаружен у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну на заседании спецкомиссии при ведомстве, созванной в утром в воскресенье, 8 марта, премьер-министром страны Ионом Кику, передает





По словам Думбрэвяну, женщина, прилетевшая накануне рейсом из Милана, госпитализирована. "Она находится в тяжелом состоянии. У нее также диагностирован сахарный диабет и гипертония", - сказала министр. Она уточнила, что эта женщина заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но в нарушение предписаний ушла из больницы, села на самолет и вернулась домой.





Думбрэвяну сообщила, что в Молдове проведено уже 33 теста на коронавирус: 29 - у граждан, которые вернулись из Италии, и четыре - у вернувшихся из Китая. При этом 32 теста были отрицательными. В свою очередь министр внутренних дел страны Павел Войку сообщил, что приняты меры по установлению и проверке всех пассажиров самолета, прилетевшего из Милана 7 марта. Из 140 пассажиров 45 уже установлены и помещены на карантин. Кроме того, предупреждены власти Украины, поскольку 10 пассажиров были гражданами этой страны и возвращались на родину транзитом.





Первые четыре случая в Болгарии





Между тем Болгария 8 марта сообщила о первых четырех случаях заражения SARS-CoV-2. По сообщению главы Национального центра инфекционных заболеваний Тодора Кантарджиева, коронавирус выявлен у двух мужчин из города Плевен в северной части Болгарии и у двух женщин из города Габрово в центральной части страны.