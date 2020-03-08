ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус добрался до Молдовы и Болгарии

08.03.2020 14:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Молдове зарегистрирован первый случай заражения SARS-CoV-2, в Болгарии - первые четыре. В Молдове пациентка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, добрался до Молдовы и Болгарии. В Молдове коронавирус обнаружен у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну на заседании спецкомиссии при ведомстве, созванной в утром в воскресенье, 8 марта, премьер-министром страны Ионом Кику, передает "Немецкая волна".

По словам Думбрэвяну, женщина, прилетевшая накануне рейсом из Милана, госпитализирована. "Она находится в тяжелом состоянии. У нее также диагностирован сахарный диабет и гипертония", - сказала министр. Она уточнила, что эта женщина заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но в нарушение предписаний ушла из больницы, села на самолет и вернулась домой.

Думбрэвяну сообщила, что в Молдове проведено уже 33 теста на коронавирус: 29 - у граждан, которые вернулись из Италии, и четыре - у вернувшихся из Китая. При этом 32 теста были отрицательными. В свою очередь министр внутренних дел страны Павел Войку сообщил, что приняты меры по установлению и проверке всех пассажиров самолета, прилетевшего из Милана 7 марта. Из 140 пассажиров 45 уже установлены и помещены на карантин. Кроме того, предупреждены власти Украины, поскольку 10 пассажиров были гражданами этой страны и возвращались на родину транзитом.

Первые четыре случая в Болгарии


Между тем Болгария 8 марта сообщила о первых четырех случаях заражения SARS-CoV-2. По сообщению главы Национального центра инфекционных заболеваний Тодора Кантарджиева, коронавирус выявлен у двух мужчин из города Плевен в северной части Болгарии и у двух женщин из города Габрово в центральной части страны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Молдове зарегистрирован первый случай заражения SARS-CoV-2, в Болгарии - первые четыре. В Молдове пациентка госпитализирована в тяжелом состоянии.
 
Новости дня
Новости разные
 
За гранью. Сколько семей находится за чертой бедности и какие чаще всего оказываются среди бедняков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика