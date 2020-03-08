ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тестирование детей и родителей, дворовые сходы и работа зон активации. На Гродненщине проходит республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

08.03.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Тестирование детей и родителей, дворовые сходы и работа зон активации. На Гродненщине проходит республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

Она продлится по 27 марта и посвящена Всемирному дню гражданской обороны.

Цель акции заключается в формировании культуры безопасности жизнедеятельности. Одна из главных ее задач – проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и отработки алгоритмов действий при получении тревожного сигнала.

Причиной большинства чрезвычайных ситуаций, как правило, становится человеческий фактор. Зачастую люди пренебрегают своей безопасностью: знают, какие правила нарушают, откуда может прийти беда, и какие последствия могут наступить.

Однако гораздо страшнее, когда человек оказывается в большой беде, предвидеть и предотвратить которую был не в силах. В таком случае помощники – отсутствие паники и грамотные действия по сигналу «Внимание всем!», которые позволят оказаться в безопасности.

Первый этап акции проходит с 2 по 13 марта. В это время спасатели посетят общежития и торгово-развлекательные центры, проведут профилактические беседы, организуют работу интерактивных площадок и зон активации, тестирование родителей и детей в рамках инфо-кампании «Проведи время с пользой» с участием ростовых кукол персонажей м/ф «Волшебная книга».

В рамках второго этапа акции с 16 по 27 марта в регионе пройдут дворовые сходы, а так же профилактические мероприятия с гражданами пенсионного возраста. Работники МЧС расскажут о правилах вызова службы спасения, об основных причинах пожаров, и продемонстрируют алгоритм действий по сигналу «Внимание Всем».

Источник: grodnonews.by

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она продлится по 27 марта и посвящена Всемирному дню гражданской обороны. Цель акции заключается в формировании культуры безопасности жизнедеятельности. Одна
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчины и женщины живут дольше в странах с высоким гендерным равенством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика