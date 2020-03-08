Тестирование детей и родителей, дворовые сходы и работа зон активации. На Гродненщине проходит республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

Источник материала: Полымя





Она продлится по 27 марта и посвящена Всемирному дню гражданской обороны.

Цель акции заключается в формировании культуры безопасности жизнедеятельности. Одна из главных ее задач – проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и отработки алгоритмов действий при получении тревожного сигнала.

Причиной большинства чрезвычайных ситуаций, как правило, становится человеческий фактор. Зачастую люди пренебрегают своей безопасностью: знают, какие правила нарушают, откуда может прийти беда, и какие последствия могут наступить.

Однако гораздо страшнее, когда человек оказывается в большой беде, предвидеть и предотвратить которую был не в силах. В таком случае помощники – отсутствие паники и грамотные действия по сигналу «Внимание всем!», которые позволят оказаться в безопасности.

Первый этап акции проходит с 2 по 13 марта. В это время спасатели посетят общежития и торгово-развлекательные центры, проведут профилактические беседы, организуют работу интерактивных площадок и зон активации, тестирование родителей и детей в рамках инфо-кампании «Проведи время с пользой» с участием ростовых кукол персонажей м/ф «Волшебная книга».

В рамках второго этапа акции с 16 по 27 марта в регионе пройдут дворовые сходы, а так же профилактические мероприятия с гражданами пенсионного возраста. Работники МЧС расскажут о правилах вызова службы спасения, об основных причинах пожаров, и продемонстрируют алгоритм действий по сигналу «Внимание Всем».

Источник: grodnonews.by

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