Беларусь принимает меры безопасности против коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердил Минздрав Беларуси. У всех инфицированных заболевание протекает в легкой форме, как обычное ОРВИ. О том, какие меры безопасности принимают в стране, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Доцент Оксана Лепеш разговаривает будто сама с собой. Уже неделю в аудиториях Белорусского технического университета пусто. Именно здесь зафиксировали первый случай коронавируса в стране. Сейчас преподаватели работают дистанционно. Думали, что студенты начнут «халтурить», но нет.

«Планировалось, что первое занятие, которые мы организовывали онлайн – это строительный факультет – посмотрят около 300 человек. Однако аудитория онлайн -просмотра составила около 1,5 тысяч человек», – сообщил заместитель руководителя центра информационных технологий Белорусского Национального технического университета Андрей Протасевич.

Компьютер, веб-камера и гарнитура – наборы для онлайн-занятий в вузе закупили экстренно, всем 15 факультетам.



«Китайские коллеги использовали форму донесения до студентов знаний в соответствии с современным развитием информационной сферы. Беларусь большое внимание уделяет этой области и нам без труда удалось найти такие способы», – сказал декан Белорусского Национального технического университета Геннадий Бровка.

Но не все могут перейти на дистанционную работу. Поэтому важна профилактика инфекции. Например, в китайском ресторане сотрудникам измеряют температуру каждое утро. Клиентам же, хоть их теперь и не много, предлагают антисептик для рук.



«У нас повара из Китая, но они никуда не улетали, находятся здесь, на территории Беларуси. Но клиенты звонят по телефону, спрашивают, на самом ли деле у нас китайские повара из Китая. Получив подтверждение, отказываются приходить в ресторан», – отметил управляющий рестораном китайской кухни Дмитрий.

В Беларуси официально зафиксировано шесть случаев коронавируса: четыре в Минске, два в области. В больницах временно приостановлены плановые операции, запрещено посещать пациентов в стационарах.

«При посещении больниц может быть занос ОРВИ, а это может повлиять на исход операции и лечения тех, кто находится в стационаре», – сказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

Медикам помогают добровольцы. IT-компания перечислила на счет столичной инфекционной больницы десять тысяч долларов. Об этом сообщила в соцсетях, чтобы призвать коллег поступить так же.



«Эти средства потрачены на покупку оборудования, лекарств и прочих разумных вещей, с чем мы полностью согласны. Ну а пиццу и колу мы врачам сегодня привезли», – рассказал генеральный директор IT-компании Александр Хомич.

Час икс настанет 12 марта. У первого заболевшего возьмут контрольный тест на коронавирус. Если он будет отрицательный, то белорусские врачи смогут заявить о первом излечении от китайской пневмонии в стране.