ВВС: Путин отказался возглавить Госсовет

ВВС . Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет возглавлять Госсовет, если этот орган будет наделен особыми полномочиями, так как это, по его мнению, может привести к двоевластию в стране, сообщает





После выступления на послании Путин не делал никаких заявлений насчёт своей роли после 2024 года и не комментировал предположения, что по окончании четвёртого президентского срока он может возглавить Госсовет. Вопрос на эту тему на встрече с общественностью в Ивановской области задала многодетная мать.





"Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить [мне] Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране", - сказал Путин.





По его мнению, такая ситуация будет губительной для России.





"Дело не в том, что я не хочу [возглавить Госсовет]. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать - вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать", - сказал Путин.





Он также отметил, что губительным для России будет и отказ от сильной президентской власти, раскритиковав возможность перехода к парламентской республике.





"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо... У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе", - сказал он.





По мнению президента, сменяемость власти будет необходима России в будущем, однако сейчас для страны важнее стабильность.





"Я считаю, что нужно на будущее - дело не в сейчас, сейчас, возможно, действительно важнее стабильность - но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, жирка - тогда точно надо обеспечить сменяемость власти. А сейчас убрать из Конституции обязательную сменяемость? Не могу. Мне это не нравится", - сказал он.





Корреспондент ВВС Петр Козлов:





"Путин приучил россиян играть в "угадайку" - пойдет ли он на очередной президентский срок. И каждый раз Путин предпочитает держать интригу до последнего. Сам он традиционно объясняет свою скрытность тем, что если раньше времени объявить о своих планах и начать предвыборную кампанию, то "все перестают работать". Многие эксперты сходятся во мнении, что привычку скрывать истинные намерения Путин приобрел еще в высшей школе КГБ.





Так или иначе, четвертый президентский срок по действующей Конституции должен стать для Путина последним, а значит, и вопросов, будет ли он вновь избираться, можно было бы уже не задавать.





Однако в 2020 году президент неожиданно отправил в отставку правительство и запустил процесс изменения Конституции. Бывший помощник Путина Владислав Сурков, да и многие кремлевские эксперты, публично заговорили о том, что раз пишется, по сути, новая Конституция, то и все предыдущие президентские сроки Путина обнуляются. Другие же предположили, что Путин может по свежему примеру Казахстана стать своего рода "отцом нации" и на этой позиции осуществлять стратегическое управление Россией. Сам Путин использует любой свой выход в народ, например, в условное Иваново, чтобы признаться в готовности и дальше исполнять "не работу, а судьбу", от которой он не устал с 2000 года. При этом он вроде бы не намерен ни отменять принцип сменяемости власти в Конституции, ни создавать в России двоевластие.





В итоге россияне (да и весь мир) вновь пытаются решить уравнение, на этот раз с несколькими неизвестными, которое даст ответ на вопрос, какой же из созданных для него кремлевскими администраторами и депутатами возможностей воспользуется президент. А Путин тем временем смотрит, у кого в его окружении раньше сдадут нервы".









Путин и Госсовет





Политическое будущее Путина после изменения Конституции стало главной темой для обсуждения как в экспертном сообществе, так и во властных кругах с тех пор, как президент в послании Федеральному собранию объявил о внесении поправок в Основной закон.





Большинство политологов прогнозировали так называемый "казахстанский сценарий транзита" - распределение президентских полномочий между коллективными органами и возможность для предыдущего президента сохранять некую почетную должность, связанную тем не менее с реальными полномочиями.





С учетом предложений Путина по изменению Конституции, среди которых было наделение Госсовета - совещательного органа без реальных полномочий - конституционным статусом. Эксперты прогнозировали, что именно руководством Госсовета Путин и займется, покинув президентский пост. Политологи посчитали, что Кремль выбрал такой вариант транзита - и Путин получит российскую версию должности "отца нации" - так это произошло с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.





У этой версии был и еще один аргумент - в поправках к Основному закону президент предложил дать Госсовету не только конституционный статус, но и широчайшие полномочия - по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти и по определению основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Эксперты обращали внимание, что сейчас те полномочия, который Путин предложил дать Госсовету в конституции, уже распределены между другими органами. Например, определением внешней и внутренней политики занимается президент, а социально-экономическим развитием - правительство.





Причем закон о Госсовете до сих пор не написан. Депутаты планируют подготовить его уже после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. То есть если их примут, то сначала в основном законе появится статья об этом органе власти с широкими полномочиями, и только потом - закон о том, что именно обновленный орган будет делать.





Сейчас деятельность Госсовета регулируется указом президента 2000 года. Председательствует в Госсовете президент, в состав его входят спикеры Совфеда и Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, губернаторы, а также руководители партийных фракций Госдумы. В полном составе он заседает 1-2 раза в год, и обычно эти мероприятия небогаты на новости.









Другие варианты для Путина





Версия о Госсовете как о будущем месте работы Путина не была единственной. Сразу после объявления об отставке премьера Дмитрия Медведева и его назначения замглавы Совета безопасности эксперты заговорили о том, что президент по истечении своего второго срока может возглавить Совбез и таким образом восстановить тандем с Медведевым.





Кроме того, некоторые политологи восприняли послание Путина Федеральному собранию как грядущее усиление роли парламента и не исключали, что для президента готовят роль спикера Госдумы и переход к парламентской республике. Тем не менее последнее сам Путин сегодня исключил.





Также поправки Путина к Конституции перед вторым чтением в Думе дополнились нормой для бывших президентов. Они, если документ будет принят, получат право пожизненно занимать пост сенатора. Автором идеи был член рабочей группы академик Александр Чубарьян. Он сослался на опыт Италии, где бывшие президенты становятся сенаторами. Политологи сошлись во мнении, что если Путин выберет этот вариант, то рядовым членом Совета федерации он работать не станет, а скорее всего, займет пост спикера верхней палаты парламента. Эту перспективу президент еще не комментировал.