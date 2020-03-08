Юмористы из Кобрина порвали украинскую “Лигу смеха”

Источник материала: Партизан

Кобринские квнщики "Короли турбаз" успешно выступили в украинском шоу "Лига смеха". Иногда у них были такие шутки, что украинские комментаторы просят пропустить юмористов дальше на сезон, потому что "в Беларуси их посадят после такого".

"Первый регион" . В итоге, ребята не зря шутили – жюри приняло решение позволить группе участвовать в шоу дальше, пишет

“-Между прочим, на белорусской земле в этом году рекордное количество овощей посадили… -Да чего ты прицепился к этим чиновникам?” В общем, смотрите видео:

