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Юмористы из Кобрина порвали украинскую “Лигу смеха”

08.03.2020 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кобринские квнщики "Короли турбаз" успешно выступили в украинском шоу "Лига смеха". Иногда у них были такие шутки, что украинские комментаторы просят пропустить юмористов дальше на сезон, потому что "в Беларуси их посадят после такого".

В итоге, ребята не зря шутили – жюри приняло решение позволить группе участвовать в шоу дальше, пишет "Первый регион".

“-Между прочим, на белорусской земле в этом году рекордное количество овощей посадили…
-Да чего ты прицепился к этим чиновникам?”
 
В общем, смотрите видео:
 
 
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Кобринские квнщики "Короли турбаз" успешно выступили в украинском шоу "Лига смеха". Иногда у них были такие шутки, что украинские комментаторы просят пропустить...
 
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