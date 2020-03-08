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Задавал вопросы, проголосовал: в Миорах на праймериз оппозиции пришёл идеолог

08.03.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель председателя Миорского райисполкома Валерий Драба пришёл на выборы единого кандидата от объединённой оппозиции в Миорах и активно поучаствовал в праймериз.

Как рассказал один из кандидатов Павел Северинец, чиновник задал оппозиционерам много вопросов, в том числе про сельское хозяйство и воспитание детей, а затем проголосовал, передает белорусская служба Радио "Свобода".

Всего на "Народное голосование" оппозиции в Миорах пришло 18 человек. Павел Северинец победил, набрав 11 голосов, 4 голоса получил представитель ОГП Николай Козлов, 2 голоса получила Ольга Ковалькова, а за Юрия Губаревича и Алексея Янукевича не проголосовал никто. Один бюллетень оказался незаполненным.
 
 
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Заместитель председателя Миорского райисполкома Валерий Драба пришёл на выборы единого кандидата от объединённой оппозиции в Миорах и активно поучаствовал в...
 
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