Учёные составили топ болот в Беларуси, которые обязательно нужно увидеть

Источник материала: KYKY

Организация Bahna, которая занимается охраной биоразнообразия и природных экосистем, составила свой топ болот в Беларуси – ученые настоятельно советуют их посетить всем тем, «кого притягивает трясина». Подборка строится на рекомендациях Дмитрия Груммо, замдиректора по научной работе Института экспериментальной ботаники имени Купревича НАН Беларуси. Мы приводим первую шестерку болот, список целиком можно увидеть по ссылке .

1. Ельня

Одно из пяти крупнейших болот Европы. Около восьми тысяч лет назад это болото начало формироваться из-за того, что глина в почве задерживала води со временем оно разрослось. В 2002-м болото сильно пострадало от пожара. Выгорело до 80% территории. Болото оказалось живучим – Ельня постепенно восстанавливается.

2. Ольманские болота

В последнее время Ольманы на слуху из-за скандалов по поводу строительства дорог. Раньше здесь были Мерлинские Хутора, которые потом расселили – и в 1961 году создали крупнейший в Европе авиационный полигон. Теперь там заповедная территория: местные жители собирают клюкву, а некоторые – организовывают экстремальный туризм. В этом году ученые оценили стоимость экосистемных услуг Ольман – получилось 43 миллиона долларов в год. Причем стоимость урожая клюквы в шесть раз превышает стоимость услуг лесной или водной экосистем.

3. Припятские болота

Заповедник был создан в 1969 году, чтобы показать эталон болота, который будет охраняться, пока вокруг идет мелиорация. Но огромнейшая периферийная часть и в Беловежской пуще, и в Припятском, сильно влияет на гидрологический режим болота. Оно все равно находится во взаимодействии с окружающей средой, поэтому там также идет деградация из-за нарушенного гидрологического режима окружения.

Юг Беларуси до 1960-х был одним из самых заболоченных регионов Европы и одной из беднейших областей. Экономический рост Полесья пошел за счет болот, эксперимент с мелиорацией оправдался. Но пришлось осушить 66,3% болот республики. Теперешняя площадь естественных болот составляет 4,2% (863 тысячи га). Тем не менее, даже теперь это выше среднего показателя в мире – 3,5%.

4. Козьянские болота

Находятся на границе Полоцкого и Шумилинского районов, рядом с военным полигоном Дрибинский. Дмитрий Груммо считает, что они недооценены и со временем туристы к ним тоже потянутся.

5. Юховичский мох

Молодое болото находится в Россонском районе. Оно довольно топкое и тяжело проходимое. Территория сохранилась в хорошем состоянии, несмотря на небольшой участок, где прошла мелиорация.

6. Споровское болото

Пойменное болото находится на реке Ясельда в Березовском районе. В 1930-е года здесь повсеместно проходил сенокос, но теперь человек ушел – и болото стало зарастать. Заказник проводит мероприятия, чтобы сохранить Споровское, в том числе организовывает конкурс косцов, что в некоторой степени позволяет стабилизировать процесс зарастания.