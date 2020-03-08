ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как обновятся Козловичи, Речица и Дубровка, рассказал главный архитектор Бреста

08.03.2020 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Корреспондент «БВ» побеседовала с Николаем Власюком.

Как обновятся Козловичи, Речица и Дубровка, рассказал главный архитектор Бреста

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

— Николай Николаевич, начнем с Козловичей...

— В Козловичах, в районе кладбища в сторону трассы М1, примыкающей к дачам, запланировано несколько кварталов усадебной и даже квартал многоквартирной застройки. Он будет располагаться между частным сектором и заправкой «Белоруснефть», которая действует на улице Смирнова. Строительство квартала запланировано на вторую очередь реализации генплана — это 2025–2030 годы. А уже в этом году возле домов 189–193 на Смирнова откроют магазин «Санта». Его проектирование уже завершили. За счет застройщика, к слову, реконструируют остановку рядом.

В заказнике «Барбастелла» — рекреационном резерве в виде фортов и фортификационных сооружений — не будет строительства жилья или производственных объектов. Это охранные зоны, утвержденные Министерством культуры. Развиваться они будут исключительно в туристическом направлении. А вот соединить Дубровку с Речицей думаем: до сих пор неудобно добираться из одного района во второй.

С планировкой нового квартала многоквартирной застройки будет проектироваться и улица, которая соединит Смирнова с Высоковской и Белорусской в районе дач «Селенит». Кроме того, хотим построить пешеходный мост возле станции Брест-Северный. Это даст возможность жителям Дубровки удобно добираться до железнодорожной станции, а из Речица будет ближе дойти до торговых объектов и 33-й школы.

В генплане предусмотрено соединение улицы Катин Бор с Козловичами. Также строительство детского сада, культурного центра и других объектов социальной инфраструктуры. Площадки под них отведены, если найдется инвестор, объекты начнут работать. Пока желающих нет, одна из причин — малая плотность застройки.

— Что нового ожидать Речице?

— Сейчас в районе улиц Речицкой и Смирнова построили десятиэтажный дом. В скором времени появится и второй. Также на улице Солнечной, недалеко от церкви, костела и рынка предусмотрен торгово-развлекательный объект. Его строительство намечено в районе пустующей парковки — если кто-то из инвесторов заинтересуется этим предложением.

— Какие изменения ожидаются на Дубровке?

— Продолжаем высаживать деревья на Высоковской. Здесь предусмотрено создание новой лесопарковой зоны «Старый аэропорт» площадью 7,8 гектара. Это по сути новая зеленая зона, которая станет буфером между железной дорогой и частным сектором. Ведь комфортный город — это баланс между застроенными и зелеными зонами, поэтому каждый год в городе мы закладываем по одному-два сквера.

Также запланировано благоустройство лесопарка «Дубрава», продолжения 8-го форта. И я очень надеюсь, что в перспективе эта территория станет цельной.

Крупный район многоквартирной застройки запланирован вдоль улицы Лейтенанта Рябцева. Здесь уже начались подготовительные работы, расчищается территория. Застройка обещает быть выразительной, с переменной этажностью. Еще один жилой квартал, среднеэтажный, проектируется за МЧС.

С учетом построенного Западного обхода потенциал Дубровки высокий. Со временем зона логистики переместится за городскую черту и мы получим территорию для жилого района, по размерам сопоставимую с микрорайоном Восток.

Территория химзавода станет общественным центром, где разместятся торговые, офисные, спортивные и объекты соцкультбыта. Строительный супермаркет может появиться и возле магазина «Марцін». Опять же, если найдется инвестор.

Также в генеральном плане предусмотрено соединить между собой в районе улицы Карасёва Дубровку и Граевку, чтобы облегчить передвижение между районами.

— Вы говорили «если найдется инвестор» — здесь всё понятно. Но что еще может повлиять на осуществление той или иной идеи? Например, строительство того же пешеходного моста в районе станции Брест-Северный.

— Прежде всего это активность граждан. Чем чаще они будут доносить свои проблемы, тем больше вероятности, что они будут услышаны и быстрее смогут получить положительный итог. Ускорить этот процесс может и активность депутатов. Они, как никто, должны быть заинтересованы в улучшении жизни людей в конкретном районе своего избирательно участка.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Корреспондент «БВ» побеседовала с Николаем Власюком. Автор фото: Юрий МАКАРЧУК — Николай Николаевич, начнем с Козловичей... — В Козловичах, в районе кладбища в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушки, ирисы, медали. Как выглядит «Красивый забег» в Instagram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика