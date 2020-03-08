Как обновятся Козловичи, Речица и Дубровка, рассказал главный архитектор Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Корреспондент «БВ» побеседовала с Николаем Власюком.





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

— Николай Николаевич, начнем с Козловичей...

— В Козловичах, в районе кладбища в сторону трассы М1, примыкающей к дачам, запланировано несколько кварталов усадебной и даже квартал многоквартирной застройки. Он будет располагаться между частным сектором и заправкой «Белоруснефть», которая действует на улице Смирнова. Строительство квартала запланировано на вторую очередь реализации генплана — это 2025–2030 годы. А уже в этом году возле домов 189–193 на Смирнова откроют магазин «Санта». Его проектирование уже завершили. За счет застройщика, к слову, реконструируют остановку рядом.

В заказнике «Барбастелла» — рекреационном резерве в виде фортов и фортификационных сооружений — не будет строительства жилья или производственных объектов. Это охранные зоны, утвержденные Министерством культуры. Развиваться они будут исключительно в туристическом направлении. А вот соединить Дубровку с Речицей думаем: до сих пор неудобно добираться из одного района во второй.

С планировкой нового квартала многоквартирной застройки будет проектироваться и улица, которая соединит Смирнова с Высоковской и Белорусской в районе дач «Селенит». Кроме того, хотим построить пешеходный мост возле станции Брест-Северный. Это даст возможность жителям Дубровки удобно добираться до железнодорожной станции, а из Речица будет ближе дойти до торговых объектов и 33-й школы.

В генплане предусмотрено соединение улицы Катин Бор с Козловичами. Также строительство детского сада, культурного центра и других объектов социальной инфраструктуры. Площадки под них отведены, если найдется инвестор, объекты начнут работать. Пока желающих нет, одна из причин — малая плотность застройки.

— Что нового ожидать Речице?

— Сейчас в районе улиц Речицкой и Смирнова построили десятиэтажный дом. В скором времени появится и второй. Также на улице Солнечной, недалеко от церкви, костела и рынка предусмотрен торгово-развлекательный объект. Его строительство намечено в районе пустующей парковки — если кто-то из инвесторов заинтересуется этим предложением.

— Какие изменения ожидаются на Дубровке?

— Продолжаем высаживать деревья на Высоковской. Здесь предусмотрено создание новой лесопарковой зоны «Старый аэропорт» площадью 7,8 гектара. Это по сути новая зеленая зона, которая станет буфером между железной дорогой и частным сектором. Ведь комфортный город — это баланс между застроенными и зелеными зонами, поэтому каждый год в городе мы закладываем по одному-два сквера.

Также запланировано благоустройство лесопарка «Дубрава», продолжения 8-го форта. И я очень надеюсь, что в перспективе эта территория станет цельной.

Крупный район многоквартирной застройки запланирован вдоль улицы Лейтенанта Рябцева. Здесь уже начались подготовительные работы, расчищается территория. Застройка обещает быть выразительной, с переменной этажностью. Еще один жилой квартал, среднеэтажный, проектируется за МЧС .

С учетом построенного Западного обхода потенциал Дубровки высокий. Со временем зона логистики переместится за городскую черту и мы получим территорию для жилого района, по размерам сопоставимую с микрорайоном Восток.

Территория химзавода станет общественным центром, где разместятся торговые, офисные, спортивные и объекты соцкультбыта. Строительный супермаркет может появиться и возле магазина «Марцін». Опять же, если найдется инвестор.

Также в генеральном плане предусмотрено соединить между собой в районе улицы Карасёва Дубровку и Граевку, чтобы облегчить передвижение между районами.

— Вы говорили «если найдется инвестор» — здесь всё понятно. Но что еще может повлиять на осуществление той или иной идеи? Например, строительство того же пешеходного моста в районе станции Брест-Северный.

— Прежде всего это активность граждан. Чем чаще они будут доносить свои проблемы, тем больше вероятности, что они будут услышаны и быстрее смогут получить положительный итог. Ускорить этот процесс может и активность депутатов. Они, как никто, должны быть заинтересованы в улучшении жизни людей в конкретном районе своего избирательно участка.