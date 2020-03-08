Британцы возмущаются: подозрительные олигархи из России скупают Лондон — с какой целью?

Русские богачи закачивают большие средства в британскую столицу и покупают дорогую недвижимость, часто на грязные деньги. Это не нравится многим британцам. Кроме того, они опасаются слишком большого влияния русских на политику страны.





Роскошные колонны, огромные окна, светлые фасады — и всё это в самом центре. У гуляющих по Лондону дух захватывает при виде городских особняков. Но многие из них принадлежат не британцам, а находятся во владении русских. И далеко не всегда вложенные в них деньги чистые, утверждает неправительственная организация «КлэмпК» (ClampK). Она борется с отмыванием денег клептократами, обогащающимися в России, и обращает внимание на их баснословно дорогие жилища.





Отношения между Москвой и Лондоном носят противоречивый характер. С одной стороны, на них негативно влияют обоюдные шпионские истории и такие моменты, как отравление критика Кремля Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне или попытки отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери два года назад, 4 марта 2018 года, в Солсбери на юге Англии. Но, с другой стороны, русские привозят в страну массу денег.





Британцы боятся, что олигархи отмывают деньги и оказывают влияние на политику страны





«Покупка недвижимости используется и как одно из средств отмывания грязных денег, — возмущается член парламента Маргарет Ходж (Margaret Hodge) во время одного из осмотров города членами организации „КлэмпК“. — Мы хотим, чтобы в таких делах было больше прозрачности». Но, как говорит дальше депутат от оппозиционной лейбористской партии, она сомневается, что правительство выполнит все свои обещания в этой сфере. Организации типа «КлэмпК» критикуют в первую очередь связи между олигархами и высокопоставленными британскими политиками. Как они считают, дело тут не только в отмывании денег, но и во влиянии олигархов на политику. Русский миллионер Александр Лебедев еще несколько лет назад купил газеты «Индепендент» (Independent) и «Ивнинг Стэндард» (The Evening Standard).





Бориса Джонсона критикуют за его тесную связь с кланом олигарха





Правительство до сих пор не опубликовало парламентский отчет о российском влиянии на британскую политику. В отчете содержатся и результаты расследования возможного вмешательства России в предвыборную борьбу перед референдумом о Брексите в 2016 году. Москву обвиняют в том, что она была крайне заинтересована в выходе Великобритании из ЕС с целью раскола Европы.





Под огонь критики попал даже Борис Джонсон из-за его связей с Лебедевым. После избрания премьером Джонсон в декабре вместе со своей подругой появился на вечеринке по случаю дня рождения бывшего агента КГБ Лебедева. Об этом рассказывает Люк Хардинг (Luke Harding) во время нашей прогулки по городу. «Это было здесь», — говорит Хардинг, бывший корреспондент в Москве, стоя перед домом с одной из роскошных квартир, принадлежащей сыну Лебедева.





Богатая русская дама играет с консерваторами в теннис и жертвует им много денег





Побывал Джонсон — тогда еще министр иностранных дел — и на вечеринке Лебедева в Италии. Они оба еще в бытность Джонсона мэром Лондона как-то заночевали в спальных мешках под одним из городских мостов, чтобы привлечь внимание общества к положению бездомных. Но сейчас, считает Хардинг, Джонсон поступает аморально. Даунинг-стрит пока не ответила на соответствующий запрос.





Совсем рядом с Риджентс-парком живет и Любовь Чернухина, жертвующая правящей консервативной партии много денег. Только за право сыграть в теннис с Джонсоном и тогдашним премьером Дэвидом Камероном в 2014 году она выложила 160 тысяч фунтов, говорит Эндрю Фоксолл (Andrew Foxall) из Центра российских и евразийских исследований Общества Генри Джексона (Henry Jackson Society).





Каждый месяц из России переводятся миллиардные суммы





Согласно сообщениям газеты «Гардиан», бывшая банкирша уже имеет британское гражданство. За последние семь лет она якобы пожертвовала консервативной партии более 1,6 миллиона фунтов. Жена бывшего советника шефа Кремля Владимира Путина заплатила и за ужин с тогдашним премьер-министром Терезой Мэй.





Времена, когда богатые русские заявлялись в Англию с чемоданами денег и скупали недвижимость за наличные, прошли. Об это говорят сами олигархи. Они уже давно используют сложные переплетения из офшорных фирм и заграничных банков, чтобы отмывать непонятно как приобретенные деньги. Отток капитала из России вот уже несколько лет находится на очень высоком уровне. По данным российского Центрального банка, каждый месяц из России переводятся миллиардные суммы. Только в январе за границу ушло 7,3 миллиарда долларов.





Русские скупают недвижимость на юге Франции, на Кипре и в Австрии





Правительство России сетует на то, что ему не удается удержать деньги в России для инвестирования. Аналитики считают, что причина в ненадежном положении бизнеса в России. Тот, кто переправляет деньги за границу, может рассчитывать на нормально работающую правовую систему. К самым известным борцам с коррупцией в России относится гражданский активист Алексей Навальный. Его московский фонд постоянно следит за перемещением российских денег.





Он критикует не только то, что политики и предприниматели загребают миллионы непонятного происхождения и окольными путями переправляют их за границу. Навальный разоблачает и лицемерие губернаторов и членов правительства. Дома они изображают из себя непорочных патриотов. Но на самом деле вкладывают деньги не только в Лондоне, но и на юге Франции, в Италии, на Кипре, в Австрии и Швейцарии. Приобретая недвижимость, они обеспечивают себе сладкую жизнь вдали от родины.





Российская оппозиция требует от Запада быть более разборчивым





Однако русские богачи со скверной репутацией могут у себя на родине — с ее развитой коррупционной культурой на всех уровнях — ничего не опасаться. Главное для них — не попасть в немилость Кремля. Навальный сообщил на этой неделе, что российские власти заблокировали счета и кредитные карты его жены, детей и родителей. Путин точит ножи — так он прокомментировал эту акцию.





Российская оппозиция требует, чтобы власти на Западе были более разборчивы, когда в их страны поступают российские деньги. Они должны действовать более решительно, если есть подозрение в попытках отмывания денег. Рейчел Дэвис (Rachel Davies) из «Транспаренси Интернешнл» (Transparency International) также выражает озабоченность «появлением в Великобритании людей с большими деньгами». По ее словам, правительство обещало обеспечить большую прозрачность в подобных делах. «Но пока мало что сделано».