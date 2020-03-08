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В России проведут миграционную реформу

08.03.2020 19:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Владимир Путин распорядился провести реформу миграционного режима и института гражданства РФ. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Согласно этому документу, действующие сейчас в России миграционные правила являются, в глазах Путина, "недостаточно ясными и унифицированными", а уровень применения информационных технологий в этой области - "невысоким". Кроме прочего, необходимость миграционной реформы в РФ обусловлена проблемой нелегальной трудовой миграции, говорится в поручении президента, сообщает DW.

Скорректировать план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы было поручено правительству, МВД, МИД, ФСБ, а также Минюсту совместно с администрацией президента.

Вид на жительство как предпосылка для поручения гражданства РФ

Путин предложил сделать наличие вида на жительство условием получения российского гражданства. В свою очередь институт выдачи разрешений на временное проживание в России президент назвал изжившим себя и отметил, что нередко такие документы покупают.

По мысли Путина, в будущем в России должно быть три возможности для получения гражданства: общий, упрощенный и особый. Общий порядок приема в гражданство России будет применяться ко всем иностранцам, упрощенный - к выходцам из стран, близких к россиянам в социокультурном отношении.

Наконец, особый порядок получения гражданства РФ будет действовать, когда решение о предоставлении гражданства "требует оценки неочевидных фактов". В таком случае решение о предоставлении гражданства будет принимать непосредственно президент России.

Сколько иностранцев имеют вид на жительство в России

Иностранцы, желающие получить вид на жительство в России, должны будут иметь аккаунт в государственной информационной системе, проживать на территории РФ и соблюдать ее законодательство. При этом у них не должно быть опасных инфекционных заболеваний. В то же время кандидаты, "как правило", должны будут владеть русским языком.

По данным МВД России, в 2019 году гражданство РФ получили около 498 000 человек.

 
 
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Владимир Путин распорядился провести реформу миграционного режима и института гражданства РФ. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.
 
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