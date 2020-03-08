ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

08.03.2020 19:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Квартирных историй с хорошим началом, но плохим концом немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

Из последнего – 62-летний мужчина присвоил себе три столичные квартиры. Серый риелтор знакомился с минчанами, которые злоупотребляют алкоголем, и предлагал жертвам обогатиться. Собственную квартиру надо продать, а вместо нее получить достойное жилье на периферии, плюс солидную сумму на руки.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

В итоге один из обманутых получил дом без условий для проживания. Подозреваемый напоил мужчину, выкупил имущество и перепродал новому знакомому. При всем этом в доме продолжал проживать прошлый владелец.

Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019-м

С другой жертвой работал по той же схеме, только в конце оформил договор пожизненной ренты – после смерти потерпевшего квартира достается серому риелтору.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по г. Минску:
Согласно материалам уголовного дела, 62-летний мужчина с февраля 2012-го по июль 2017 года путем обмана трех граждан под предлогом совершения сделок с недвижимостью в Минске завладел их денежными средствами в размере более 150 тысяч рублей. В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита

По схожему случаю завершено уголовное дело. Только тут за обработку граждан взялись сразу четверо. Входили в доверие, а дальше как по накатанной.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

Они говорили, что могут помочь с приватизацией или с продажей квартиры, если надумаете продавать. Была договоренность, что она нам покупает в городе (Борисов или Жодино) квартиру и 5 тысяч долларов сверху. А разницу им за их услуги.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

Если вдруг что-то шло не по плану злоумышленников, они запирали жертву дома и регулярно давали спиртное. Спустя несколько дней, когда алкоголь заканчивался, предлагали все же осуществить сделку.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

Потерпевший в такой ситуации, конечно, согласился на любые условия. За восемь лет не менее восьми афер с недвижимостью. Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

Они не давали выходить из этого состояния. Постоянно под алкоголем. Я только была трезвая, наверное, один или два дня, в которые нужно было подписывать документы.

Они меня в машину затолкали, привезли к себе домой, прокапку вызвали. Моя мама говорит, что меня пять суток дома не было, а мне кажется, что два.

Сделка длиной в семь лет. Минчане попытались купить льготную квартиру – что из этого вышло

Де-факто во всех историях имеем то, что имеем. И чтобы не было мучительно больно потом разбираться, кто прав, а кто виноват, каждая из сторон должна изначально соблюдать закон, который для всех един.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

Люди в материале: Екатерина Гарлинская, Кристина Федорович

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Квартирных историй с хорошим началом, но плохим концом немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из последнего – 62-летний мужчина присвоил...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России проведут миграционную реформу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика