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Месси установил новый голевой рекорд в Европе

08.03.2020 18:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий «Барселоны» обошел Криштиану Роналду.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил победный гол во вчерашнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (1:0), пишет tut.by.

Этот гол стал для него 438-м в 474 матчах чемпионата. Он обошел в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских лиг (Англия, Италия, Испания, Франция, Германия) нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 437 голов в 540 матчах.

Кроме того, мяч в ворота «Сосьедада» стал для Месси 55-м забитым в Ла Лиге с пенальти. У Роналду 61 реализованный 11-метровый в испанском чемпионате.

В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 22 матча, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач.
 
 
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Нападающий «Барселоны» обошел Криштиану Роналду.
 
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