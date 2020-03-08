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Казахстан – Мекка белорусских футболистов. Чем привлекает наших игроков эта страна?

08.03.2020 18:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все больше белорусских футболистов играет в казахских клубах. Belsat.eu разбирался, почему эта страна так популярна среди наших спортсменов.

Казахстан – Мекка белорусских футболистов. Чем привлекает наших игроков эта страна?
Экс-игрок «Витебска» Никита Наумов. Фото: www.fc-zhetisu.kz
Очередной футбольный чемпионат Казахстана начался 7 марта, и никогда ранее белорусским болельщикам не было так интересно следить за соревнованиями в этой стране – теперь здесь играет аж 14 белорусских футболистов. Это рекорд: так много наших футболистов не играет ни в одной стране.

Белорусы покоряют Казахстан

Уже шесть лет в Казахстане нет равных клубу «Астана». И за него уже третий сезон выступает один из лидеров белорусского сборной – Иван Маевский. Он здесь на хорошем счету – например, в прошлом чемпионате полузащитник сыграл 26 матчей и забил два гола. Сейчас игроком «Астаны» стал еще один белорус – 20-летний Макс Эбонг, который ранее выступал за солигорский «Шахтер».

Клуб «Кайрат» в прошлом чемпионате Казахстана занял второе место, а тренером там работает белорус Алексей Шпилевский. С этого года там будет выступать киргизский вингер Гулжигит Алыкулов. Он переехал в «Кайрат» из гродненского «Немана».

Самым белорусским клубом Казахстана стал «Жэтысу» из Талдыкоргана, за него будет выступать сразу пять белорусов: к защитникам Андрею Лебедеву и Никите Наумову добавились Вадим Побудей из «Днепра» и два экс-игрока минского «Динамо» Андрей Залесский и Егор Зубович.


Макс Эбонг (крайний слева) на встрече с болельщиками «Астаны». Фото: fcastana.kz

Есть белорусы и в других клубах Казахстана. Экс-голкипер БАТЭ Сергей Черник выбрал павлодарский «Иртыш», в «Кызыл-Жара» играют защитник Терентий Луцевич и нападающий Игорь Зенькович. Экс-защитник брестского и минского «Динамо» Алексей Гаврилович подписал контракт с «Окжетпесом», в «Кайсаре» играет Иван Садовничий, в «Алтае» – Никита Букаткин, а в клубе «Тараз» – Валерий Каршакевич.

В прошлом году белорусские футболисты перестали считаться в Казахстане легионерами, а казахи свободно могут играть у нас. Тот же самый статус в наших футболистов и в России, но туда этой зимой переехала только четыре белоруса.

Хорошие тенденции

— Массовый отъезд белорусских футболистов в Казахстан – это вполне рыночная история. Там мы перестали считаться легионерами, мы не развращены большими деньгами, а там хорошие зарплаты – спрос и предложение появились моментально, – рассказал Belsat.eu главный редактор спортивной газеты «Прессбол» Сергей Кайко.

Специалист видит в этой истории один позитив.

— Кто бы ни называл чемпионат Казахстана шабашкой, для наших игроков это не совсем так. Чемпионат там вполне достойный. Особенно если говорить о ведущих клуба. И сборная наша оттуда получает постоянную подпитку. Прямо сейчас это и Маевский, и Наумов, и Эбонг, и – с оговорками – Черник, – считает Сергей Кайко.

Финансы – хорошие, поля – не очень

Полузащитник брестского «Динамо» и сборной Беларуси Сергей Кисляк поиграл в России, Турции, провел полгода в павлодарском «Иртыше» (сейчас там выступает Сергей Черник), после чего вернулся на родину, чтобы стать чемпионом Беларуси.

— Команды хорошие, легионеры классные. Единственное, условия для игры и тренировок не очень хорошие: поля плохого качества, инфраструктура хромает. А так чемпионат неплох, в каждой команде есть высокого уровня легионеры, а у лидеров чемпионата «Астаны» и «Кайрата» и казахские футболисты высокого уровня, – рассказал Belsat.eu Сергей Кисляк.


Сергей Кисляк в форме брестского «Динамо». Фото: dynamo-brest.by

По словам собеседника, наши спортсмены едут в Казахстан по двум причинам: хорошие финансовые условия и то, что белорусы там не будут считаться легионерами.

Кисляк говорит, что чемпионаты Беларуси и Казахстана примерно одинакового уровня, но если закрыть глаза на финансовый фактор, у нас есть даже преимуществ – например, поля естественные и отличного качества, лучшие и стадионы, а также надо намного меньше летать.

В этом году из Беларуси в Казахстан переехали почти двадцать футболистов, а вот в обратном направлении не перебрался никто. Сергей Кисляк не видит в этом ничего удивительного:

— Зачем казахам уезжать со своего чемпионата, если у них хорошие финансовые условия и они играют дома?
 
Теги: Витебск
 
 
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Все больше белорусских футболистов играет в казахских клубах. Belsat.eu разбирался, почему эта страна так популярна среди наших спортсменов.
 
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