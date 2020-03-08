ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11-летняя сирийка выступит на Олимпиаде-2020

08.03.2020 18:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

11-летняя сирийская спортсменка Хенд Заза отобралась на турнир по настольному теннису на Олимпиаде-2020 в Токио.

Спортсменка выиграла олимпийскую квалификацию Западной Азии. В финале квалификации она оказалась сильнее 42-летней Марианы Сахакян, которая представляет Ливию. Заза родилась 1 января 2009 года. Сирийка станет одной из самых молодых участниц Олимпийских игр в истории.

Самым молодым олимпийцем был греческий гимнаст Димитрос Лоундрас. Он в 10 лет стал бронзовым призером групповых соревнований Олимпийских игр в Афинах, которые прошли в 1896 году.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11-летняя сирийская спортсменка Хенд Заза отобралась на турнир по настольному теннису на Олимпиаде-2020 в Токио.
 
Новости дня
Новости разные
 
Казахстан – Мекка белорусских футболистов. Чем привлекает наших игроков эта страна?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика