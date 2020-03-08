11-летняя сирийка выступит на Олимпиаде-2020

Спортсменка выиграла олимпийскую квалификацию Западной Азии. В финале квалификации она оказалась сильнее 42-летней Марианы Сахакян, которая представляет Ливию. Заза родилась 1 января 2009 года. Сирийка станет одной из самых молодых участниц Олимпийских игр в истории.





Самым молодым олимпийцем был греческий гимнаст Димитрос Лоундрас. Он в 10 лет стал бронзовым призером групповых соревнований Олимпийских игр в Афинах, которые прошли в 1896 году.







