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Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О пункте «нельзя сдавать жилье, построенное на льготный кредит», некоторые забывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем за махинацию придется ответить рублем.
За 2019 год в Минске в ходе проверок в бюджет поступило более 46 тысяч рублей – и все это квартиросдатчики-нелегалы.
Екатерина Островская, главный государственный налоговый инспектор:
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Новости Беларуси. О пункте «нельзя сдавать жилье, построенное на льготный кредит», некоторые забывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем за...
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