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Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019 году

08.03.2020 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О пункте «нельзя сдавать жилье, построенное на льготный кредит», некоторые забывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем за махинацию придется ответить рублем.

Сделка длиной в семь лет. Минчане попытались купить льготную квартиру – что из этого вышло

За 2019 год в Минске в ходе проверок в бюджет поступило более 46 тысяч рублей – и все это квартиросдатчики-нелегалы.

Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019 году

Екатерина Островская, главный государственный налоговый инспектор:
По состоянию на 1 января 2020 года в инспекциях по Минску на учете состоит более 70 тысяч плательщиков подоходного налога от сдачи внаем жилых и нежилых помещений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество плательщиков увеличилось более чем на 6 тысяч физических лиц. От указанной категории плательщиков в доход бюджета поступило более 17 миллионов белорусских рублей.

Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019 году

Люди в материале: Екатерина Островская, Кристина Федорович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О пункте «нельзя сдавать жилье, построенное на льготный кредит», некоторые забывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем за...
 
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