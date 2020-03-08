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Пять туристов погибли при сходе лавины в Австрии

08.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пять туристов погибли при сходе лавины в Австрии

Пять человек погибли при сходе лавины в горном массиве Дахштайн в австрийских Альпах. Об этом сообщает ТАСС  со ссылкой на Австрийское агентство печати.

По его информации, под лавиной погибли 5 человек из группы туристов из Чехии. Тела погибших доставлены в город Халльштатт для опознания. Инцидент случился во время восхождения альпинистов на гору.

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Пять человек погибли при сходе лавины в горном массиве Дахштайн в австрийских Альпах. Об этом сообщает ТАСС  со ссылкой на Австрийское агентство печати. По его...
 
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