Пять туристов погибли при сходе лавины в Австрии

Источник материала: Вороновская газета





Пять человек погибли при сходе лавины в горном массиве Дахштайн в австрийских Альпах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати .

По его информации, под лавиной погибли 5 человек из группы туристов из Чехии. Тела погибших доставлены в город Халльштатт для опознания. Инцидент случился во время восхождения альпинистов на гору.

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