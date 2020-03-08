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«Не дорога, а одни ямы»: Сельчане спросили у чиновников, куда идет дорожный налог

08.03.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не сделан даже банальный ямочный ремонт.

Жителей деревни Новый Двор Воложинского района не устраивает состояние дороги.

Они приняли решение позвонить на прямую линию Миноблисполкома, которую 7 марта провел первый заместитель председателя Игорь Макар, пишет mlyn.by.

— Не дорога, а яма на яме. И так по всей деревне, — от имени сельчан на состояние проезжей части жалуется Николай Викентьевич. — Мало того, что проехать невозможно, так еще и все обочины заросли деревьями. Куда только не звонили — толку нет. Местные власти говорят, что прокладка нового асфальта в нашей деревне не входит в планы.

Мужчина отметил, что сельчанам нужна не новая дорога, а хотя бы банальный ямочный ремонт.

— Дорожный взнос платим, а как ездить? Дорога числится на балансе ДРСУ №167. Если с горем пополам рейсовые автобусы еще как-то могут проехать по деревне, то некоторые маршрутки идут в объезд. И тогда до маршрутки километра полтора идти, — посетовал Николай Викентьевич.
 
 
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