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Дмитрий Корзюк: Я заболел работой и стал жить в этой большой милицейской семье

08.03.2020 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасность мирных белорусов – главная цель работы всех структур, для этого не жаль никаких средств. Президент Беларуси на неделе вручил госнаграды и генеральские погоны, сообщили в программе «Неделя».

Дмитрий Корзюк: Я заболел работой и стал жить в этой большой милицейской семье

Дмитрий Корзюк: Я заболел работой и стал жить в этой большой милицейской семье

Дмитрий Корзюк, начальник ГАИ Беларуси, кавалер ордена «За службу Родине» III степени:
В 1993 году я заболел этой работой и стал жить в этой большой непростой милицейской семье, которая занимается этой важной задачей.

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Дмитрий Корзюк пять лет назад возглавил ГАИ страны, прошел путь от инспектора ДПС (сам автолюбитель), поэтому может объективно оценивать, чего не хватает участникам дорожного движения. Сделать так, чтобы правила были понятными, а нарушать стало просто неудобно – к этому и стремится сейчас Госавтоинспекция.

Дмитрий Корзюк: Я заболел работой и стал жить в этой большой милицейской семье

К концу 2020 года в тестовом режиме начнет работать новая дистанционная система контроля, позже внедрят бальную систему штрафов, но прежде изменения в правилах – время пришло – как минимум, участников дорожного движения стало больше.

Дмитрий Корзюк: Я заболел работой и стал жить в этой большой милицейской семье

Дмитрий Корзюк:
Изменится система работы сотрудников ГАИ, больше будет технический контроль. Мы зафиксировали нарушение, техника вынесла постановление, оно полетело в адрес. Сотрудники будут продолжать в том числе и профилактическую работу именно с тем лицом, которое допускает это нарушение системно.

Кстати, Дмитрий Корзюк еще ко всему и папа пятерых детей. Уверен: мамы в таких семьях Родине служат не меньше людей в погонах и именно они – настоящие героини.

Люди в материале: Дмитрий Корзюк, Алена Сырова

 
 
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Новости Беларуси. Безопасность мирных белорусов – главная цель работы всех структур, для этого не жаль никаких средств. Президент Беларуси на неделе вручил...
 
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