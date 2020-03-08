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Дмитрий Корзюк: Я заболел работой и стал жить в этой большой милицейской семье
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасность мирных белорусов – главная цель работы всех структур, для этого не жаль никаких средств. Президент Беларуси на неделе вручил госнаграды и генеральские погоны, сообщили в программе «Неделя».
Дмитрий Корзюк, начальник ГАИ Беларуси, кавалер ордена «За службу Родине» III степени:
Дмитрий Корзюк пять лет назад возглавил ГАИ страны, прошел путь от инспектора ДПС (сам автолюбитель), поэтому может объективно оценивать, чего не хватает участникам дорожного движения. Сделать так, чтобы правила были понятными, а нарушать стало просто неудобно – к этому и стремится сейчас Госавтоинспекция.
К концу 2020 года в тестовом режиме начнет работать новая дистанционная система контроля, позже внедрят бальную систему штрафов, но прежде изменения в правилах – время пришло – как минимум, участников дорожного движения стало больше.
Дмитрий Корзюк:
Кстати, Дмитрий Корзюк еще ко всему и папа пятерых детей. Уверен: мамы в таких семьях Родине служат не меньше людей в погонах и именно они – настоящие героини.
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Новости Беларуси. Безопасность мирных белорусов – главная цель работы всех структур, для этого не жаль никаких средств. Президент Беларуси на неделе вручил...
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