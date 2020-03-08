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«Уборка для меня – это святое». О чём мечтает женщина, которая почти 40 лет трудится в сельском хозяйстве

08.03.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современной женщине так важно быть нужной не только дома, но и на работе. На хрупких плечах уверенно держатся, казалось бы, неподъемные обязанности, сообщили в программе «Неделя».

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

«Уборка для меня – это святое». О чём мечтает женщина, которая почти 40 лет трудится в сельском хозяйстве

Мария Козич, управляющая сельскохозяйственным участком, кавалер орден Почета:
У меня 2900 сельхозугодий, 9 населенных пунктов. И надо все объехать, посмотреть.

«Уборка для меня – это святое». О чём мечтает женщина, которая почти 40 лет трудится в сельском хозяйстве

Почти 40 лет Мария Козич трудится в хозяйстве родной деревни. Ее режим работы не по часам, а по солнцу – приходит с рассветом, уходит с закатом. Организовать работу механизаторов и полеводов, проконтролировать качество труда, вовремя решить вопросы с поставкой топлива и удобрений – ее зона ответственности.  

Хозяйка сформировала крепкий штат работников. Экспериментируя, определила, на каких полях какие культуры сеять рациональнее. Смогла на своем участке в полтора раза поднять урожайность. Таким, как она, почет и уважение.

Мария Козич:
Знаете, что мне нравится? Мне нравится уборка. Уборка для меня – это святое, понимаете? Посевная – ну не то, вот сеем все, а когда уборка – это самое что есть хорошее. Уборка хлеба!

«Уборка для меня – это святое». О чём мечтает женщина, которая почти 40 лет трудится в сельском хозяйстве

«Уборка для меня – это святое». О чём мечтает женщина, которая почти 40 лет трудится в сельском хозяйстве

Люди в материале: Алена Сырова, Мария Козич

 
 
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Новости Беларуси. Современной женщине так важно быть нужной не только дома, но и на работе. На хрупких плечах уверенно держатся, казалось бы, неподъемные...
 
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